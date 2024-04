Komisja ds. afery wizowej. Mariusz Kamiński kontra Michał Szczerba, czyli kto popełnił błąd

Poseł Michał Szczerba tak nam tłumaczy działania: – W dniu 10 kwietnia do Mariusza Kamińskiego zostało wysłane wezwanie przez Pocztę Polską, na adres zamieszkania, wskazany przez niego samego Kancelarii Sejmu wtedy, kiedy był posłem. Ponieważ tego wezwania nie odbierał, w oparciu o zaakceptowane zasady przez tę komisję śledczą zawnioskowałem o wsparcie prokuratury w doręczeniu pisma przez policję – mówi nam poseł Szczerba. I wskazuje, że „z dwóch policyjnych notatek, jakie otrzymał, wynika, że pod deklarowanym adresem Mariusz Kamiński nie przebywa. Ustalono drugi lokal, w którym jest widywany. Tu też mimo wielokrotnych prób policji, doręczenie wezwania było niemożliwe”.

Dlaczego jednak wezwanie wysłano dwa miesiąca po decyzji, na osiem dni przed terminem? – W lutym wskazaliśmy ponad 20 świadków. Idziemy po nitce do kłębka. Konsekwentnie. Zeznania byłych szefów wywiadu wskazały na konieczność przesłuchania teraz koordynatora służb. Zawsze stosujemy wyprzedzeniu od kilku do kilkunastu dni. Sekretariat komisji śledczej zwyczajowo ustala telefonicznie dostępność świadka. Ale Mariusz Kamiński unikał jakiegokolwiek kontaktu z komisją, odrzucając rozmowy nawet podczas prób potwierdzenia jego obecności na komisji – twierdzi poseł Szczerba. Ale nie wyjaśnia, co stało na przeszkodzie, by świadka wezwać odpowiednio wcześniej.

Poczta w razie nieobecności adresata zostawia awizo – pierwsze, później powtórne, dając czas na odbiór przesyłki. Kodeks postępowania karnego, który określa termy wezwania świadków, także dla komisji śledczej mówi jasno: pomiędzy doręczeniem informacji a terminem przesłuchania powinny upłynąć co najmniej trzy dni.

Wezwanie Mariusza Kamińskiego. Pomyłka czy coś więcej?

Kancelaria Sejmu posiada dwa warszawskie adresy Kamińskiego. Jeden to adres zameldowania, drugi korespondencyjny – pod którym mieszka. Okazuje się, że Kancelaria Sejmu skierowała wezwanie na adres zameldowania, a nie zamieszkania. Dlatego Kamiński nie mógł go odebrać – w mieszkaniu pojawia się raz–dwa razy na tydzień, i wtedy zagląda do skrzynki. Dlaczego policja nie była w stanie mu wręczyć wezwania?

– Wieczorem, 17 kwietnia pod domem pana Kamińskiego stał radiowóz. Pan Kamiński, wchodząc do mieszkania, widział go, ale nikt do niego nie podszedł. Nie wiedział i do dziś nie ma takiej pewności, czy był to patrol, który miał mu wręczyć wezwanie – mówi „Rz” mec. Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik byłego ministra.