Boeing wznowił produkcję B737 MAX. Miliard dolarów na więcej dreamlinerów

Po incydencie w powietrzu z samolotem Alaska Airlines w styczniu organ nadzoru FAA ograniczył Boeingowi do 38 sztuk miesięcznie produkcję MAx-ów. Koncern ma zamówienia na ok. 4200 tych samolotów o atrakcyjnych osiągach, które zyskały dużą popularność na świecie. Mike Whitaker nie potrafił powiedzieć na początku grudnia, kiedy zniesie Boeingowi limit ich produkcji, stwierdził tylko, że byłby zdziwiony, gdyby to nastąpiło za kilka miesięcy.

Szefowie Boeinga mówili prywatnie, ze liczą na powstanie w grudniu 15-20 MAX-ów, rzeczniczka nie chciała skomentować tych liczb. Koncern podał w październiku, że przed strajkiem był gotów dojść do 38 sztuk co miesiąc pod koniec roku.

Analitycy z banku inwestycyjnego Jefferies przewidują teraz, że Boeing będzie produkować średnio 29 MAX-ów co miesiąc w 2025 r. Ich producent będzie mógł niezależnie od tego pozyskać nowe środki finansowe z październikowej emisji 112,5 mln nowych akcji na sumę 21 mld dolarów.

Boeing chce więcej dreamlinerów

Boeing chce wydać w ciągu 5 lat miliard dolarów na zwiększenie produkcji B787 Dreamliner i dojść do 10 sztuk co miesiąc w 2026 r. Pieniądze pójdą na rozbudowę linii montażowej w Charleston i na stworzenie 500 nowych miejsc pracy.

Po dłuższym wyciszeniu rynku na samoloty szerokokadłubowe popyt na nie szybko rośnie, bo linie lotnicze chcą odnawiać moce przewozowe wraz z popytem na latanie. Opóźnieniom w łańcuchach dostaw foteli i wymienników ciepła zmusiły koncern do zmniejszenia produkcji tych maszyn. Koncern chciał przywrócić rytm produkcji 5 sztuk co miesiąc na koniec 2024 r. Teraz wrócił do dawnego celu 10 sztuk miesięcznie.

Problemy techniczne z tym modelem sprawiły, że jego dostawy zmalały od 2020 r. do ok. 40 co roku ze 140 wcześniej, a nawet 159 w 2019 r. Koncern ma zamówienia na 785 sztuk, w ostatnich 3 latach liczba zamówień wzrosła o 500 sztuk.