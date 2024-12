Co więcej, coraz większa liczba wyborców nie dostrzega wartości dodanej partii Hołowni przy obecności Platformy Obywatelskiej na polskiej scenie politycznej. Po roku działalności trzeciego rządu Donalda Tuska nie widać zasadniczej różnicy w postulatach ani działaniach PL2050 i PO. Popularność Hołowni tym bardziej spada, im bardziej konserwatywne głosowania i wypowiedzi polityków PSL są utożsamiane z całą Trzecią Drogą, a nie tylko poszczególnymi politykami ludowców. Ten problem tyczy się zwłaszcza takich spraw, jak aborcja, związki partnerskie czy podejście do Unii Europejskiej (gdzie, cytując Piotra Zarembę, „Hołownia jest euroentuzjastą, wy [PSL] występujecie często w roli eurorealistów). I choć odmienne zdanie na te tematy mogą procentować PSL-owi, o tyle PL2050 one uwłaczają.

Taki mariaż dwóch ugrupowań, które w sprawach skrajnie polaryzujących mają odmienne zdanie, nie pomaga ani jednym, ani drugim. Bez konkretniejszej tożsamości żadna z partii nie może liczyć na wyższe poparcie, szczególnie gdy centrystom z PL2050 przypisuje się łatkę kryptokonserwatystów, a PSL-owi łatkę flirtujących z progresywistami.

Nie wyróżniając się swoimi własnymi postulatami, nie pokazując własnej wizji Polski w tak kluczowej kampanii, konserwatywna tożsamość PSL może być jeszcze bardziej kwestionowana. A co więcej, nawet zapominana. I choć wiele wskazuje na to, że partia Hołowni może niebawem się stać kolejną Nowoczesną, o tyle się wydaje, że PSL, wyróżniając się na tle koalicjantów, ma przepis na to, by takiego losu uniknąć.

Fakt faktem, w rozmowach nieoficjalnych politycy PSL przyznają, że plan na nową konserwatywną tożsamość nie jest jeszcze do końca dopracowany, stąd decyzja o poparciu Hołowni. Natomiast przyszłość pokaże, czy ta decyzja i jeszcze większe skojarzenie PSL-u z Hołownią nie utrudnią stworzenia przekonującego planu „rozsądnego skrętu w prawo”.

Wybory prezydenckie 2025: Czy PSL powinno postawić na własnego kandydata

Wspomniane wcześniej zarządy wojewódzkie negatywnie zaopiniowały Hołownię nie tylko przez to, że jego czar prysł, ale również dlatego, że uważali, iż PSL ma swoich dobrych kandydatów, którzy mogliby powalczyć w przyszłorocznych wyborach. Bynajmniej nie wynika to z jakiś płomiennych nadziei na to, że przyszłym lokatorem Pałacu Prezydenckiego będzie ludowiec, bo PSL w III RP nie słynie z osiągania świetnych wyników w tych wyborach (jak dotąd najlepszy wynik PSL w wyborach prezydenckich miał w 1990 r., kiedy Roman Bartoszcze otrzymał 7,15 proc. głosów). Kalkulacja ta polega, po pierwsze, na dalszym budowaniu własnej centroprawicowej tożsamości, która może zagospodarować wielkomiejski elektorat chadecki i część elektoratu pisowsko-konfederackiego, ale również na przygotowywaniu się do przyszłorocznych wyborów wewnątrzpartyjnych.