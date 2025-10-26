Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Do przedszkola nie tylko nauczyciel? MEN wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu

Ministerstwo Edukacji Narodowej pod presją nauczycieli zdecydowało o wycofaniu, budzącego kontrowersje projektu zmian w Prawie oświatowym. Wprowadzał on możliwość zatrudniania do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu osób niebędących nauczycielami.

Publikacja: 26.10.2025 11:17

Do przedszkola nie tylko nauczyciel? MEN wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Chodzi o przyjęty w lipcu przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który zakładał, że w przedszkolu – za zgodą kuratora – będzie można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem nie tylko do zajęć dodatkowych, ale również do tych objętych podstawą programową. Ministerstwo przekonywało, że zgoda kuratora ma być gwarancją, że taka osoba mimo braku formalnego wykształcenia pedagogicznego, posiada kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zmiany miały dostosować przepisy dotyczące przedszkoli do tych, które już obowiązują w szkołach. Obecnie osoba nieposiadająca kwalifikacji nauczycielskich może prowadzić w publicznym przedszkolu jedynie zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci – nie może natomiast prowadzić zajęć wychowania przedszkolnego, które realizują podstawę programową. Projekt nowelizacji to zmieniał. 

Czytaj więcej

Zmiany w prawie oświatowym: do przedszkola nie tylko nauczyciel?
Nauczyciele
Zmiany w prawie oświatowym: do przedszkola nie tylko nauczyciel?

Dlaczego projekt MEN wzbudzał kontrowersje?

Pomysł od początku budził kontrowersje – z jednej strony miał ułatwić dyrektorom przedszkoli radzenie sobie z brakami kadrowymi, z drugiej pojawiały się pytania o jakość edukacji najmłodszych. – Część dzieci będzie miała nauczycieli wykwalifikowanych, a będą takie, które nie będą w sposób wystandaryzowany uczone. W moim odczuciu jest to bardzo nieetyczne – krytykowała projekt na łamach portalu Interia.pl dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka WWR i pedagożka specjalna, znana w Internecie jako "Pani Zuzia".

Zastrzeżenia zgłaszali też związkowcy z ZNP. – Nie ulega kwestii, że w szkołach i przedszkolach powinni pracować tylko nauczyciele z pełnymi wymaganymi kwalifikacjami. Nie ulega kwestii, że nauczyciele wychowania przedszkolnego to najlepiej wykształcona grupa zawodowa. Nie ulega też kwestii, że mamy postępujący niż demograficzny, który wszedł nam do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych – wyliczała Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, podczas wspólnego posiedzenia Komisji do spraw Deregulacji (DER) i Komisji Edukacji i Nauki (ENM), kiedy zajmowano się projektem. 

Reklama
Reklama

Jak się okazuje, ostatecznie projekt został wycofany z dalszych prac w Sejmie. – Wobec krytycznych uwag, głównie ze strony środowiska akademickiego i związków zawodowych, po pierwszym czytaniu, na wniosek Rady Ministrów, projekt został wycofany z dalszych prac – powiedziała Interii Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Mniej uczniów i nauczycieli, zwłaszcza na wsi. Co dalej?
Szkoły podstawowe i średnie
Mniej uczniów i nauczycieli, zwłaszcza na wsi. Co dalej?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Nauczyciele Przedszkola Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Chodzi o przyjęty w lipcu przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który zakładał, że w przedszkolu – za zgodą kuratora – będzie można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem nie tylko do zajęć dodatkowych, ale również do tych objętych podstawą programową. Ministerstwo przekonywało, że zgoda kuratora ma być gwarancją, że taka osoba mimo braku formalnego wykształcenia pedagogicznego, posiada kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
W sądzie i w urzędzie
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Pięć razy w miesiącu za darmo
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Tak koalicja 15 października „przejmie” Trybunał Konstytucyjny. Jest zapowiedź
Zgodnie z anonimową petycją bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo
Praca, Emerytury i renty
Emerytury bezdzietnych kobiet. Czy petycja ma szansę zmienić prawo?
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Prawo drogowe
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokatur
Zawody prawnicze
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokaturze
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie