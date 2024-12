Gruzja. Cała władza w rękach oligarchy

To jednak nie przeszkodziło rządzącej partii wybrać głowy państwa. Z obecnych w parlamencie tylko jedna przedstawicielka elektorów (z Abchazji) nie poparła kandydatury piłkarza. Jej pustą kartę do głosowania uznano za nieważną. W ten sposób cała władza w kaukaskim państwie znalazła się w rękach rządzącego z tylnego fotela miliardera Iwaniszwilego.

Gruzja będzie miała dwóch prezydentów?

Inauguracja szóstego prezydenta Gruzji odbędzie się 29 grudnia. Obecna prezydent Salome Zurabiszwili nie zamierza jednak odchodzić. Popiera protesty, nie uznaje legalności parlamentu i wybranego w sobotę prezydenta.

– Jestem i pozostanę, bo w takim krytycznym momencie państwo potrzebuje legalnych instytutów i przedstawicieli wybranych rzeczywiście przez naród – oznajmiła.

Już wcześniej większość parlamentarna przeforsowała zmiany w prawie, które umożliwiają pozbawienie Zurabiszwili ochrony państwowej, jeżeli nie ustąpi ze stanowiska po upływie kadencji. Nieuznawany przez opozycję parlament wielokrotnie zaostrzył też kary pieniężne „za zakłócanie porządku publicznego” oraz za „blokowanie ulic”. Protesty nie ustają, aczkolwiek nie są już tak liczne jak po 28 listopada, gdy rząd gruziński ogłosił wstrzymanie rozmów o akcesji z UE. W sobotę, jak relacjonowała rosyjskojęzyczna redakcja „Głosu Ameryki”, pod parlamentem, gdy rządząca większość wybierała prezydenta, protestowało zaledwie kilkaset osób, m.in. grając w piłkę.

Opozycja gruzińska prosi o pomoc UE. Patriarcha Gruzji nawołuje do pokoju

Przedstawiciele czterech największych partii opozycyjnych wydali oświadczenie, w którym zadeklarowali całkowite poparcie dla prezydent Zurabiszwili. Zwrócili się też z apelem do władz Unii Europejskiej, a w szczególności do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by Bruksela nie uznawała władz w Tbilisi.