- Wierzę, że w pełni przywróci godność instytucji prezydenta, którą chwilowo utraciła – zachwalał 53-letniego byłego futbolistę miliarder faktycznie rządzący krajem, Bidzina Iwaniszwili. To on zgłosił jego kandydaturę, mimo że formalnie Micheil Kawelaszwili nie należy do Gruzińskiego Marzenia. W 2022 roku będąc deputowanym porzucił je i wstąpił do Siły Narodu – niewielkiego ugrupowania, które jak się okazało, mówiło i robiło to samo, co rządzący, ale radykalniej.

- To on był pierwszym, który zaczął mówić o „drugim froncie” (rządzący zarzucają Zachodowi, że w Gruzji chciał otworzyć „drugi front wojny ukraińskiej” przeciw Rosji - red.), wzywał do wsadzania opozycji do więzienia, pierwszy zaczął mówić, że Zachód zrobi z nas gejów – jeden z gruzińskich dziennikarzy przypomniał dorobek polityczny piłkarza.

On też pierwszy zgłosił projekt ustawy o „zagranicznych agentach” (skopiowanej z rosyjskiego prawa). Jej przyjęcie głosami partii Iwaniszwilego doprowadziło do protestów w Gruzji i w Unii Europejskiej, do prawdopodobnego sfałszowania wyborów parlamentarnych, a w konsekwencji i do wstrzymania rozmów o akcesji kraju do UE.

Teraz Parlament Europejski proponuje ponowne wprowadzenie wiz dla Gruzinów, jeśli „nie będą przestrzegane demokratyczne standardy rządzenia”, oraz objęcie sankcjami przywódców Gruzińskiego Marzenia (w tym premiera kraju).