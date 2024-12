UniCredit chce przejąć włoski Banco BPM

Oferta polegająca na wymianie akcji ogłoszona wstępnie 25 listopada nabrała mocy wiążącej 13 grudnia wraz z ustaleniem ceny wymiany. Walory trzeciego co do wielkości Banco BPM osiągnęły na zamknięciu sesji w Mediolanie 7,846 euro, znacznie więcej od proponowanej ceny 6,657 euro, co wskazuje, że inwestorzy liczą na możliwość poprawienia oferty przez kupującego — odnotował Reuter.

UniCredit proponuje 175 swoich akcji z nowej emisji za każde 1000 akcji Banco BPM, co oznacza premię tylko 0,5 proc. wobec ceny sprzed ogłoszenia oferty.

„Uważamy naszą początkową ofertę dla udziałowców Banco BPM za uczciwą i adekwatną” — oświadczył prezes UniCreditu, Andrea Orcel. Podkreślił, że proponowana cena jest wyższa o 14,8 proc. od kursu zamknięcia akcji Banco BPM z 6 listopada, sprzed ogłoszenia przez ten bank publicznej oferty kupna włoskiej grupy zarządzania aktywami Anima. Wycena rynkowa BPM przez kupującego wynosi jednak bez zmiany 10,1 mld euro, co ten bank uważa za niewystarczającą.

Orcel argumentuje, że inwestorzy w BPM wyjdą lepiej na posiadaniu akcji UniCreditu ze względu na „ich większą odporność i zróżnicowanie w roku pełnym wyzwań, o dwukrotnie wyższej rentowności”. Zaprosił też do rozmów o warunkach handlowego partnerstwa największego udziałowca BPM, Credit Agricole. Orcel zasygnalizował, że jego bank mógłby rozważyć poprawę swej oferty dodaniem gotówki do ceny akcji.