Gawkowski powiedział, że wierzy głęboko, że Polacy wybiorą w wyborach prezydenckich kandydatkę Lewicy - "dziewczynę z sąsiedztwa", a nie "chłopaka z siłowni czy z pałacu".

Biejat: Moją misją jest przeniesienie nadziei, troski i współpracy do Pałacu Prezydenckiego

- Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa, że mogę reprezentować Lewicę w najbliższych wyborach prezydenckich. Przed nami ogrom pracy i jestem na tę pracę gotowa. Wiem, że stoi za mną drużyna ludzi głęboko ideowych, a zarazem do bólu pragmatycznych. Lewica jest dzisiaj siłą, która reprezentuje nadzieję, troskę i współpracę - mówiła Magdalena Biejat. - Moją misją jest zaniesienie tych wartości do Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję za mandat zaufania i obiecuję walczyć. Walczyć o ludzi, walczyć o lepsze jutro dla nas wszystkich, walczyć o nasze wspólne ideały. Ale także walczyć o wynik, bo tylko zwycięstwo pozwoli nam zamienić te ideały w rzeczywistość – dodała.

- Uwierzcie mi, że nie spocznę, dopóki nie zjadę całego kraju i nie odwiedzę każdego z was – mówiła, ponownie dziękując za nominację.

Wśród wyzwań, „z którymi będziemy musieli się zmierzyć” wymieniła „zagrożenia, które narastały przez dekady”: - Wojna za naszą wschodnią granicą, nierówności społeczne, kryzys mieszkaniowy, kryzys klimatu, wreszcie kryzys ochrony zdrowia – mówiła.

Jestem i będę gwarancją tego, że naprawimy system sprawiedliwości i przywrócimy praworządność. Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta

Przekonywała, że „chce Polski, która podaje rękę, a nie odwraca się plecami”. - To moje zobowiązanie wobec was. Prezydentura, która nie boi się wyzwań, ale zawsze stawia na człowieka. Jestem i będę gwarancją tego, że naprawimy system sprawiedliwości i przywrócimy praworządność, ale wiem też, że sprawiedliwość to nie tylko konstytucyjny skład KRS czy izb Sądu Najwyższego. Sprawiedliwość to szybkie i sprawne sądy rodzinne i sądy pracy. To uczciwość w dostępie do ochrony zdrowia, to brak wpisanej drobnym druczkiem klauzuli w umowie kredytowej, przez którą nasza rata za mieszkanie nagle staje się nie do udźwignięcia. To sprawne, opiekuńcze państwo, w centrum którego zawsze jest człowiek – mówiła.