17,1 proc. respondentów deklaruje, że ich ocena Nawrockiego poprawiła się.



38,5 proc. badanych stwierdziło, że ich ocena prezesa IPN nie zmieniła się.



22,5 proc. respondentów deklaruje, że nie słyszeli o Karolu Nawrockim.



- Karol Nawrocki stracił w opinii co piątej kobiety i co czwartego mężczyzny. Po ogłoszeniu startu w wyborach prezydenckich z poparciem PiS gorzej ocenia go jedna na cztery osoby, która skończyła 50 lat i trzech na dziesięciu badanych, których miesięczny dochód jest wyższy niż 7000 zł netto. Ze względu na miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej wyrażają respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (26 proc.) - komentuje wyniki badania Weronika Maruszczak, senior project manager w SW Research.