Ugoda z Donaldem Trumpem. Amerykańska telewizja musi zapłacić miliony dolarów

„Wyrażamy zadowolenie, że strony osiągnęły porozumienie w sprawie oddalenia pozwu na określonych warunkach” - oświadczyło ABC News. Z opublikowanego w sobotę dokumentu wynika, że stacja i jej prezenter oraz prezydent-elekt USA, Donald Trump, osiągnęli ugodę, unikając jednocześnie kosztownego procesu.

W tekście porozumienia czytamy, że ABC News w ciągu 10 dni od zawarcia ugody wpłaci sumę 15 milionów dolarów w ramach charytatywnej darowizny na rzecz „prezydenckiej fundacji i muzeum, które zostaną założone przez powoda lub w jego imieniu, tak jak prezydenci Stanów Zjednoczonych robili to w przeszłości”. Amerykańskie media podają, że pieniądze zostaną przeznaczone na prezydencką bibliotekę Trumpa. Sieć zapłaci również milion dolarów na pokrycie kosztów adwokatów lidera republikanów.

Donald Trump kontra ABC News i George Stephanopoulos

W myśl umowy, prezenter George Stephanopoulos i ABC News muszą także opublikować oświadczenie o „ubolewaniu” jako przypis do opublikowanego 10 marca 2024 r. artykułu w portalu internetowym na temat komentarzy, które skłoniły Trumpa do wytoczenia pozwu o zniesławienie. „ABC News i George Stephanopoulos wyrażają ubolewanie z powodu wypowiedzi dotyczących prezydenta Donalda J. Trumpa, wygłoszonych podczas wywiadu George'a Stephanopoulosa z kongresmenką Nancy Mace w programie ABC »This Week« 10 marca 2024 r.” - głosi uzgodniony przez strony tekst.

W marcu Trump, wówczas kandydat republikanów w wyborach prezydenckich, złożył pozew o zniesławienie przeciw Stephanopoulosowi po tym, jak prezenter podczas wywiadu z Mace stwierdził, że Trump został uznany „odpowiedzialnym za gwałt”, co nie odpowiadało rzeczywistości. W programie dziennikarz mówił, że Mace poparła kandydaturę Trumpa. „Sędziowie i dwie odrębne ławy przysięgłych uznały go za odpowiedzialnego za gwałt i zniesławienie ofiary tego gwałtu” - powiedział Stephanopoulos, nawiązując do sprawy, jaką prezydentowi USA wytoczyła pisarka i felietonistka E. Jean Carroll.