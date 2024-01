Polska nie ma oficjalnego stanowiska w sprawie oskarżenia Izraela o ludobójstwo

A w przeddzień posiedzenia trybunału w Hadze odbyła się rozmowa telefoniczna między szefami polskiej i izraelskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim i Israelem Katzem. Poruszono w niej sprawę wniosku złożonego przez RPA. Co dokładnie?: - Stanowisko izraelskie jest takie, że cały wniosek jest o tyle niewłaściwy, że to Hamas postanowił dokonać zbrodni ludobójstwa na ludności żydowskiej rozpoczynając swoją agresję 7 października - mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Wroński, rzecznik MSZ.

- Ze strony Radosława Sikorskiego padło przypomnienie, że to polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin jest twórcą terminu „ludobójstwo”. Odnosiło się ono historycznie do jednego wydarzenia, jakim była zagłada ludności żydowskiej i Polska ze względu na doświadczenie historyczne bardzo dobrze rozpoznaje różnicę między tym, co się obecnie dzieje w Strefie Gazy, a tym czym jest ludobójstwo w swoim pierwotnym znaczeniu — dodaje Wroński.

W obronie Izraela stanęła też Wielka Brytania. Kraje UE nie zajęły jednorodnego stanowiska, zazwyczaj są ostrożne.

W czwartek wspólnie poparli Izrael kanclerz Austrii Karl Nehammer i premier Czech Petr Fiala. Wystąpili przeciw „próbom upolityczniania” trybunału, podkreślając jednocześnie swój szacunek dla jego niezależności.