„Zdecydowanie źle” rząd Tuska oceniło 37 proc. badanych. Z kolei 15,6 proc. respondentów ocenia rząd „raczej źle”.

Pozytywną ocenę wystawia rządowi nieco ponad 40 proc. badanych – przy czym „zdecydowanie dobrze” ocenia go 10,4 proc. respondentów. Kolejne 30,7 proc. ankietowanych ocenia rząd „raczej dobrze”.

6,4 proc. respondentów nie potrafiło ocenić rządu (wybrali odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”).

Sondaż: Kobiety oceniają rząd Donalda Tuska wyraźnie lepiej niż mężczyźni

Rząd Donalda Tuska pozytywnie częściej oceniają kobiety (48,1 proc.) niż mężczyźni (33,5 proc.). Wśród mężczyzn odsetek negatywnych ocen jest wyraźnie wyższy niż wśród kobiet (odpowiednio 61,1 proc. wobec 44,6 proc.).

Biorąc pod uwagę grupy wiekowe najgorzej oceniają rząd Donalda Tuska osoby w wieku 30-39 lat – w tej grupie negatywną ocenę wystawia gabinetowi Tuska 73,8 proc. badanych. Negatywnie rząd ocenia też 54,1 proc. osób w wieku 40-49 lat. Wśród najmłodszych badanych (18-29 lat) rząd negatywnie ocenia 53,1 proc.

Pozytywne oceny rządu przeważają wśród wyborców w wieku 60-69 lat – w tej grupie pozytywną ocenę wystawia rządowi 55,7 proc. badanych.

Sondaż: Wieś ocenia rząd Donalda Tuska raczej źle, wielkie miasta – raczej dobrze

Po spojrzeniu na respondentów pod kątem miejsca zamieszkania widać, że najgorzej oceniają ekipę Donalda Tuska mieszkańcy wsi (54,9 proc. badanych), choć jednocześnie 43 proc. respondentów z tej grupy ocenia rząd dobrze.

Rząd Tuska ocenia źle również 52 proc. mieszkańców najmniejszych miast (do 50 tysięcy mieszkańców). Z kolei w dużych miastach (powyżej 250 tysięcy mieszkańców). dominują oceny pozytywne (52,2 proc.).

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia najlepiej rząd oceniają respondenci z wyższym wykształceniem (53,3 proc. przedstawicieli tej grupy ocenia rząd pozytywnie), a najgorzej – Polacy z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (68 proc. przedstawicieli tej grupy ocenia rząd źle).

Jeśli na respondentów spojrzeć przez pryzmat ich sympatii partyjnych, widać wyraźnie negatywne oceny wśród wyborców PiS – w tej grupie negatywnie rząd ocenia 94,9 proc. ankietowanych. Żaden wyborca PiS nie ocenia rządu zdecydowanie dobrze, 2,7 proc. wystawiło ocenę „raczej dobrą”.

Wśród wyborców Konfederacji źle rząd ocenia 91,1 proc. 8 proc. wyborców Konfederacji ocenia rząd Tuska „raczej dobrze”.

Co ciekawe, ocen negatywnych jest więcej niż pozytywnych również wśród wyborców dawnej Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050). Złą ocenę wystawiło w tej grupie rządowi 51,6 proc. badanych, dobrą – 42,5 proc.

Odsetek ocen pozytywnych jest większy niż połowa wśród wyborców Nowej Lewicy (57,1 proc.) oraz przede wszystkim wśród wyborców KO (84 proc.).

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia metodą CATI.