Respondentów, którzy ufają wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu jest nieznacznie więcej niż tych, którzy nie darzą go zaufaniem.

Sondaż zaufania do Radosława Sikorskiego. Ilu Polaków ufa wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych?

Pytanie zadane respondentom brzmiało: „Jak bardzo ufa Pan/Pani ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu?”. Zdania były podzielone niemal po równo.

Odsetek Polaków, którzy darzą zaufaniem Radosława Sikorskiego wynosi 33,7 proc., przy czym „zdecydowanie ufam” odpowiedziało 13,1 proc. badanych, a „raczej ufam” - 20,6 proc. osób.

Brak zaufania do Radosława Sikorskiego wyraża podobny odsetek badanych. Ministrowi spraw zagranicznych nie ufa łącznie 33,4 proc. respondentów. Odpowiedź „zdecydowanie nie ufam” podało 20,1 proc. osób, natomiast „raczej nie ufam” - 13,3 proc. osób.

Jest także duża część osób niezdecydowanych. „Ani ufam, ani nie ufam” odpowiedziało 26,6 proc. badanych, a „nie wiem/trudno powiedzieć” - 6,3 proc. osób.

Zaufanie do polityków w Polsce. Radosław Sikorski na drugim miejscu

W opublikowanym pod koniec marca 2026 r. sondażu zaufania dla polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu, Radosław Sikorski zajął drugie miejsce, ustępując tylko prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Zaufanie do Karola Nawrockiego deklarowało wtedy 46,3 proc. badanych (brak zaufania 46,7 proc.), natomiast do Radosława Sikorskiego 42,6 proc. badanych. Jednocześnie brak zaufania do wicepremiera wyraziło 46,2 proc. ankietowanych.

Na podium znalazł się jeszcze premier Donald Tusk z zaufaniem Polaków na poziomie 41 proc. Najmniejszym zaufaniem cieszył się Szymon Hołownia – według sondażu ufa mu 15,6 proc. Polaków, a brak zaufania wyraziło 66,2 proc. osób.