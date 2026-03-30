Z badania wynika, że prezydentowi ufa 46,3 proc. badanych, przy czym „zdecydowanie” ufa mu 28,9 proc. respondentów, a „raczej ufa” 17,4 proc. W stosunku do badania z poprzedniego miesiąca poziom zaufania do prezydenta zmniejszył się o 2,5 punktu proc.

Prezydentowi nie ufa 46,7 proc. badanych – 36,1 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”, a 10,6 proc. „raczej mu nie ufa”. Poziom nieufności wobec prezydenta wzrósł o 3,9 punktu proc.

Sondaż: Spada zaufanie do Radosława Sikorskiego, rośnie nieufność wobec wicepremiera i ministra spraw zagranicznych

Mimo spadku poziomu zaufania do prezydenta jego przewaga nad drugim w zestawieniu Radosławem Sikorskim rośnie, ponieważ zaufanie do wicepremiera i szefa MSZ spada jeszcze bardziej. Sikorskiemu ufa dziś 42,6 proc. badanych, przy czym „zdecydowanie” ufa mu 22,6 proc. respondentów, a „raczej” ufa mu 20 proc. badanych. Poziom nieufności wobec tego polityka znacząco wzrósł – w porównaniu do lutego zwiększył się o 5,6 punktu proc. Z kolei poziom zaufania do wicepremiera spadł o 4,1 punktu proc. Jeśli chodzi o poziom nieufności to brak zaufania do Sikorskiego deklaruje 46,2 proc. ankietowanych, z czego 35,9 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”, a 10,3 proc. „raczej” nie ufa szefowi MSZ.

66,2 proc. Tylu respondentów nie ufa Szymonowi Hołowni

Na podium jest jeszcze Donald Tusk, cieszący się zaufaniem 41 proc. badanych (praktycznie bez zmian w ciągu miesiąca, poziom zaufania do szefa rządu spadł o 0,2 punktu proc.). Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 37 proc. respondentów (spadek o 4 punkty procentowe), a wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi – 35,5 proc. (spadek o 4,2 punktu proc.).

Spośród polityków opozycji największym zaufaniem Polaków cieszy się Mateusz Morawiecki, któremu ufa 34,1 proc. Polaków (spadek o 1,7 punktu proc.). Kolejną pozycję zajmuje wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, cieszący się zaufaniem 31,8 proc. badanych (spadek o 4,4 punkty proc.). Zaufanie traci też drugi lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei (spadek o 4,2 punkty proc., do poziomu 27,7 proc.). 27,7 proc. Polaków ufa prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu i kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi. 26 proc. Polaków ufa liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi.

Sondaż: Szymon Hołownia z najmniejszym zaufaniem, jest też liderem rankingu nieufności

Ostatnie miejsce w rankingu zajmuje były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050, Szymon Hołownia – ufa mu 15,6 proc. badanych. Hołownia jest jednocześnie liderem zestawienia polityków, którzy budzą największą nieufność Polaków – obecnemu wicemarszałkowi Sejmu nie ufa 66,2 proc. badanych, przy czym 29,7 proc. nie ufa mu zdecydowanie.

Drugi w tym zestawieniu jest Kaczyński, któremu nie ufa 63,7 proc. badanych (51,8 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Trzeci jest Braun, któremu nie ufa 61,4 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-21 marca metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1 100 osób.

Sondaż OGB: Ocena prezydenta Karola Nawrockiego pogarsza się

W ubiegłym tygodniu wyniki badania dotyczącego oceny pracy prezydenta Karola Nawrockiego opublikowała Ogólnopolska Grupa Badawcza. Z badania wynika, że prezydenta pozytywnie ocenia 47,4 proc. badanych (spadek o 1,4 punktu procentowego miesiąc do miesiąca), a negatywnie – 38,9 proc. (wzrost o 2,5 punktu proc.).