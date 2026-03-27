W sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) ankietowani zostali zapytani, jak określiliby swój stosunek do rządu Donalda Tuska. Uczestnicy mieli do wyboru cztery odpowiedzi.

CBOS podał, że w porównaniu z sondażem z lutego „nieznacznie obniżyła się”, do 33 proc., liczba zwolenników obecnego gabinetu. Jednocześnie liczba przeciwników rządu Donalda Tuska „minimalnie wzrosła” i wynosi teraz 42 proc. Według badania, co piąty Polak (21 proc.) ma obojętny stosunek wobec rządu Tuska. Czterech na stu respondentów wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Wyniki sondażu. Większość Polaków niezadowolona z pracy rządu Donalda Tuska

Jak poinformował CBOS, choć oceny wyników działalności rządu poprawiły się, to w marcu odsetek osób z pozytywną opinią o jego pracy (37 proc.) był niższy niż w przypadku osób krytycznie oceniających pracę rządu (50 proc.). „Niejednoznacznie ewoluowały opinie o polityce gospodarczej rządu. Odsetek głosów pozytywnych nieznacznie się obniżył (35 proc.), zarazem spadła też liczba osób wystawiających polityce gospodarczej rządu negatywne noty (51 proc.)” – czytamy.

Według CBOS, oceny premiera „minimalnie” się poprawiły: zadowolenie z tego, że to Donald Tusk stoi na czele rządu wyraziła ponad jedna trzecia ankietowanych (37 proc.), niezadowolona z tego faktu była zaś ponad połowa (53 proc.) pytanych.

Sondaż „Aktualne problemy i wydarzenia” został przez CBOS przeprowadzony w okresie od 5 do 15 marca na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1012 osób. Większość respondentów (64,4 proc.) pytano metodą CAPI (twarzą w twarz), użyto też wywiadów telefonicznych (CATI, 20,2 proc.) oraz kwestionariuszy internetowych (CAWI, 15,4 proc.).

Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Sondaż: Prezydent traci poparcie

Z kolei Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) opublikowała wyniki swojego cyklicznego sondażu, w którym ankietowani pytani są o to, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. Marcowe badanie OGB pokazuje, że do 47,4 proc. spadła liczba osób dobrze oceniających głowę państwa, co w porównaniu z lutym oznacza spadek o 1,4 pkt. proc. Zwiększyła się przy tym, o 2,5 pkt. proc. liczba ocen negatywnych – teraz źle Nawrockiego ocenia 38,9 proc. Polaków. Co siódmy uczestnik sondażu (13,7 proc.) pytany o ocenę prezydenta wybrał odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.

Prezydent Karol Nawrocki Foto: PAP/Paweł Supernak

Karol Nawrocki został zaprzysiężony i objął urząd prezydenta 6 sierpnia 2025 r. Według przeprowadzanych od tego czasu sondaży OGB, prezydent największym poparciem (51,8 proc. wskazań pozytywnych) cieszył się w grudniu, z kolei najmniej ocen negatywnych (30,8 proc.) otrzymał w październiku.

„Od grudnia tendencja dla Prezydenta Karola Nawrockiego jest jednoznacznie negatywna. Rosną oceny negatywne, spadają oceny pozytywne. Im więcej Prezydenta w polityce tym bardziej spolaryzowane oceny” – skomentował w serwisie X Łukasz Pawłowski, prezes OGB. „Jeśli brać pod uwagę tylko odpowiedzi bez niezdecydowanych (tak jak approval pokazuje się w USA) to notowania Prezydenta są dziś najniższe od początku jego prezydentury” – podkreślił w innym wpisie.

Sondaż OGB został przeprowadzony w okresie od 11 do 16 marca na próbie 1000 osób metodą CATI.