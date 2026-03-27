Według sondażu OGB, spada poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego
W sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) ankietowani zostali zapytani, jak określiliby swój stosunek do rządu Donalda Tuska. Uczestnicy mieli do wyboru cztery odpowiedzi.
CBOS podał, że w porównaniu z sondażem z lutego „nieznacznie obniżyła się”, do 33 proc., liczba zwolenników obecnego gabinetu. Jednocześnie liczba przeciwników rządu Donalda Tuska „minimalnie wzrosła” i wynosi teraz 42 proc. Według badania, co piąty Polak (21 proc.) ma obojętny stosunek wobec rządu Tuska. Czterech na stu respondentów wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Większość Polaków krytycznie ocenia Ursulę von der Leyen w roli przewodniczącej Komisji Europejskiej – wynika z sondażu pracowni IBRIS dla Polsat N...
Jak poinformował CBOS, choć oceny wyników działalności rządu poprawiły się, to w marcu odsetek osób z pozytywną opinią o jego pracy (37 proc.) był niższy niż w przypadku osób krytycznie oceniających pracę rządu (50 proc.). „Niejednoznacznie ewoluowały opinie o polityce gospodarczej rządu. Odsetek głosów pozytywnych nieznacznie się obniżył (35 proc.), zarazem spadła też liczba osób wystawiających polityce gospodarczej rządu negatywne noty (51 proc.)” – czytamy.
Według CBOS, oceny premiera „minimalnie” się poprawiły: zadowolenie z tego, że to Donald Tusk stoi na czele rządu wyraziła ponad jedna trzecia ankietowanych (37 proc.), niezadowolona z tego faktu była zaś ponad połowa (53 proc.) pytanych.
Sondaż „Aktualne problemy i wydarzenia” został przez CBOS przeprowadzony w okresie od 5 do 15 marca na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1012 osób. Większość respondentów (64,4 proc.) pytano metodą CAPI (twarzą w twarz), użyto też wywiadów telefonicznych (CATI, 20,2 proc.) oraz kwestionariuszy internetowych (CAWI, 15,4 proc.).
Z kolei Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) opublikowała wyniki swojego cyklicznego sondażu, w którym ankietowani pytani są o to, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. Marcowe badanie OGB pokazuje, że do 47,4 proc. spadła liczba osób dobrze oceniających głowę państwa, co w porównaniu z lutym oznacza spadek o 1,4 pkt. proc. Zwiększyła się przy tym, o 2,5 pkt. proc. liczba ocen negatywnych – teraz źle Nawrockiego ocenia 38,9 proc. Polaków. Co siódmy uczestnik sondażu (13,7 proc.) pytany o ocenę prezydenta wybrał odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.
Prezydent Karol Nawrocki
Karol Nawrocki został zaprzysiężony i objął urząd prezydenta 6 sierpnia 2025 r. Według przeprowadzanych od tego czasu sondaży OGB, prezydent największym poparciem (51,8 proc. wskazań pozytywnych) cieszył się w grudniu, z kolei najmniej ocen negatywnych (30,8 proc.) otrzymał w październiku.
„Od grudnia tendencja dla Prezydenta Karola Nawrockiego jest jednoznacznie negatywna. Rosną oceny negatywne, spadają oceny pozytywne. Im więcej Prezydenta w polityce tym bardziej spolaryzowane oceny” – skomentował w serwisie X Łukasz Pawłowski, prezes OGB. „Jeśli brać pod uwagę tylko odpowiedzi bez niezdecydowanych (tak jak approval pokazuje się w USA) to notowania Prezydenta są dziś najniższe od początku jego prezydentury” – podkreślił w innym wpisie.
Sondaż OGB został przeprowadzony w okresie od 11 do 16 marca na próbie 1000 osób metodą CATI.
