Ceny ropy wzrosły skokowo po tym, jak po ataku USA i Izraela Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Wojska amerykańskie i izraelskie rozpoczęły wojnę na Bliskim Wschodzie 28 lutego.

– Od wielu dni nie tylko my, Polacy, ludzie na całym świecie cierpią konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. Te konsekwencje w Polsce to przede wszystkim ceny paliw, które wszyscy widzimy na stacjach benzynowych – powiedział w czwartek premier Donald Tusk, który wystąpił na specjalnej konferencji prasowej.

Wzrost cen paliw w Polsce. Jakie kroki ogłosił premier Donald Tusk?

– Wszyscy rozumieją, że jest to bezpośredni skutek działań militarnych prowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu i związanego z tym globalnego kryzysu cen paliw – dodał szef rządu, zaznaczając, że Polska nie miała wpływu na to, jak rozwija się sytuacja na Bliskim Wschodzie. – Nie zaczynaliśmy tej wojny nie będziemy mieli też wpływu na zakończenie tej wojny. Dlatego chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań, w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego co się dzieje właśnie na tej wojnie na Bliskim Wschodzie – podkreślił.

Donald Tusk przekazał, że podległy mu rząd zdecydował się na działania. Poinformował, że rząd o godz. 18.00 podejmie pakiet decyzji, aby ceny paliw były „najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw”.

Jakie kroki mają zostać wdrożone? Donald Tusk powiedział, że plan przewiduje obniżenie stawki VAT na paliwo do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli o 29 gr w przypadku benzyny i 28 gr w przypadku oleju napędowego.

– Wprowadzimy maksymalną stawkę detaliczną na paliwa – zapowiedział szef rządu. Dodał, że cena maksymalna będzie każdego dnia ustalana przez ministra energii.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji