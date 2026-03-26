Działania rządu mają obniżyć cenę paliwa
Donald Tusk ogłosił 26 marca tzw. pakiet CPN, którego celem jest zahamowanie wzrostu cen paliwa spowodowanego wzrostem cen ropy na światowych rynkach, co jest konsekwencją wojny USA i Izraela z Iranem.
Wójcik, komentując tę decyzję w serwisie X stwierdził, iż rząd „ugiął się pod presją żądań” kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka i „obniża VAT na paliwo”. „Dosyć późno, ale tej decyzji nie będę krytykował” - dodał.
„Presja żądań Czarnka” o której pisze Wójcik to nawiązanie do projektu ustawy obniżającej VAT, którą 9 marca przedstawił kandydat PiS na premiera. – Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS, który obniża czasowo podatek VAT (na paliwo) z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9-10 proc. – oświadczył wówczas Czarnek.
Sam Czarnek, po ogłoszeniu pakietu CPN przez Tuska napisał, że premierowi „prawie 3 tygodnie zajęło przepisanie ustawy w sprawie obniżenia cen paliw, którą zaproponował 9 marca”. „Kierowcy w Polsce stracili przez jego zwłokę około 2 mld zł. Kto teraz zwróci Polakom te pieniądze” - dodał.
- Nie bardzo wiem dlaczego rząd się nad tym zastanawiał trzy tygodnie. Projekt ustawy nasz leży od trzech tygodni. Nie bardzo wiadomo na co rząd czekał przez trzy tygodnie – mówił w rozmowie z TVN24 poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
„Tuskowi aż trzy tygodnie zajęło, aby przekonać się, że podwyżki cen paliw zrujnują naszą gospodarkę. Presja ma sens!” - napisał wiceprezes PiS, były wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak.
Z kolei były premier Mateusz Morawiecki napisał, że „dodatkowe pieniądze, które przez prawie miesiąc zarobił Orlen” i które „rząd ściągnął w cenach paliwa natychmiast przekazać na służbę zdrowia”. „Minimum sprawiedliwości” - dodał.
Z kolei europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii w rządzie PiS komentując słowa Morawieckiego stwierdził, że „trzeba by założyć, że mają (rządzący – red.) poczucie sprawiedliwości, a to nie jest pewne”.
Politycy KO podkreślają z kolei, że decyzja rządu oznacza spadek cen paliwa przed Świętami Wielkanocy. „Robimy, nie gadamy” - napisała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, nawiązując do sloganu Koalicji Obywatelskiej.
„Święta będą tańsze dla polskich rodzin! (...) Zbijamy ceny o 1,20 zł na każdym paliwie dzięki obniżce VAT (8 proc.) i akcyzy. Prezydent podpisze, czy znów zrobi na złość Polkom i Polakom?” - pyta posłanka KO Iwona Krawczyk.
Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w momencie, kiedy projekt przepisów wdrażających pakiet CPN wpłynie do Sejmu (według Czarzastego – ok. 18:30) zbierze się Konwent Seniorów. - Na tym Konwencie Seniorów rozszerzymy program tego posiedzenia Sejmu o procedowanie dwóch ustaw – jednej dotyczącej akcyzy, drugiej obniżki na VAT. Te ustawy będą procedowane dzisiaj od godziny 20.30 do godziny 22.00 – zapowiedział.
- Następnie został poinformowany pan poseł Janusz Cichoń, została złożona do niego prośba o zwołanie w trybie pilnym komisji (finansów). Komisja finansów przygotuje te projekty do drugiego czytania, drugie czytanie nastąpi jutro o godzinie 9:30, trzecie czytanie nastąpi o godzinie 11:30. I na tym Sejmie decyzje zostaną podjęte - dodał.
Czarzasty zapowiedział też, że na jutro zostanie prawdopodobnie zwołany Senat. - Chcemy tak przygotować, aby jutro ustawy zostały podpisane i zostały przekazane na ręce pana prezydenta Nawrockiego – podkreślił Czarzasty. Jak dodał jeśli prezydent podpisze te dwie ustawy ich efekt „zostanie wdrożony przed wyjazdem” Polaków na Wielkanoc.
Informacja jest aktualizowana
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas