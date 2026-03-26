Donald Tusk ogłosił 26 marca tzw. pakiet CPN, którego celem jest zahamowanie wzrostu cen paliwa spowodowanego wzrostem cen ropy na światowych rynkach, co jest konsekwencją wojny USA i Izraela z Iranem.

Przemysław Czarnek: Kierowcy stracili przez Donalda Tuska 2 mld złotych

Wójcik, komentując tę decyzję w serwisie X stwierdził, iż rząd „ugiął się pod presją żądań” kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka i „obniża VAT na paliwo”. „Dosyć późno, ale tej decyzji nie będę krytykował” - dodał.

„Presja żądań Czarnka” o której pisze Wójcik to nawiązanie do projektu ustawy obniżającej VAT, którą 9 marca przedstawił kandydat PiS na premiera. – Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS, który obniża czasowo podatek VAT (na paliwo) z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9-10 proc. – oświadczył wówczas Czarnek.

Sam Czarnek, po ogłoszeniu pakietu CPN przez Tuska napisał, że premierowi „prawie 3 tygodnie zajęło przepisanie ustawy w sprawie obniżenia cen paliw, którą zaproponował 9 marca”. „Kierowcy w Polsce stracili przez jego zwłokę około 2 mld zł. Kto teraz zwróci Polakom te pieniądze” - dodał.

- Nie bardzo wiem dlaczego rząd się nad tym zastanawiał trzy tygodnie. Projekt ustawy nasz leży od trzech tygodni. Nie bardzo wiadomo na co rząd czekał przez trzy tygodnie – mówił w rozmowie z TVN24 poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

„Tuskowi aż trzy tygodnie zajęło, aby przekonać się, że podwyżki cen paliw zrujnują naszą gospodarkę. Presja ma sens!” - napisał wiceprezes PiS, były wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak.

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki napisał, że „dodatkowe pieniądze, które przez prawie miesiąc zarobił Orlen” i które „rząd ściągnął w cenach paliwa natychmiast przekazać na służbę zdrowia”. „Minimum sprawiedliwości” - dodał.

Z kolei europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii w rządzie PiS komentując słowa Morawieckiego stwierdził, że „trzeba by założyć, że mają (rządzący – red.) poczucie sprawiedliwości, a to nie jest pewne”.

Politycy KO podkreślają z kolei, że decyzja rządu oznacza spadek cen paliwa przed Świętami Wielkanocy. „Robimy, nie gadamy” - napisała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, nawiązując do sloganu Koalicji Obywatelskiej.

„Święta będą tańsze dla polskich rodzin! (...) Zbijamy ceny o 1,20 zł na każdym paliwie dzięki obniżce VAT (8 proc.) i akcyzy. Prezydent podpisze, czy znów zrobi na złość Polkom i Polakom?” - pyta posłanka KO Iwona Krawczyk.

Sejm już dziś zajmie się ustawami obniżającymi VAT i akcyzę na paliwo

Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w momencie, kiedy projekt przepisów wdrażających pakiet CPN wpłynie do Sejmu (według Czarzastego – ok. 18:30) zbierze się Konwent Seniorów. - Na tym Konwencie Seniorów rozszerzymy program tego posiedzenia Sejmu o procedowanie dwóch ustaw – jednej dotyczącej akcyzy, drugiej obniżki na VAT. Te ustawy będą procedowane dzisiaj od godziny 20.30 do godziny 22.00 – zapowiedział.

- Następnie został poinformowany pan poseł Janusz Cichoń, została złożona do niego prośba o zwołanie w trybie pilnym komisji (finansów). Komisja finansów przygotuje te projekty do drugiego czytania, drugie czytanie nastąpi jutro o godzinie 9:30, trzecie czytanie nastąpi o godzinie 11:30. I na tym Sejmie decyzje zostaną podjęte - dodał.

Czarzasty zapowiedział też, że na jutro zostanie prawdopodobnie zwołany Senat. - Chcemy tak przygotować, aby jutro ustawy zostały podpisane i zostały przekazane na ręce pana prezydenta Nawrockiego – podkreślił Czarzasty. Jak dodał jeśli prezydent podpisze te dwie ustawy ich efekt „zostanie wdrożony przed wyjazdem” Polaków na Wielkanoc.

