Sondaż: Czy w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich?
W sondażu zadano Polakom pytanie, czy w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia ZET dla Radia ZET, większa część ankietowanych jest za powstaniem kolejnej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Opowiada się za tym 44,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 40,9 proc. ankietowanych. Pozostali uczestnicy sondażu nie mieli na ten temat zdania.
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Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich?” ankietowani odpowiedzieli:
Jak wynika z sondażu, najwięcej przeciwników kolejnej bazy armii USA jest wśród zwolenników obecnego rządu. Przeciwko jej powstaniu opowiedziało się 56 proc. wyborców koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050). Za było 27 proc. z nich.
Przewagę głosów na „tak” odnotowano natomiast wśród wyborców opozycji. W grupie obejmującej zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej za utworzeniem kolejnej bazy wojsk USA w Polsce było 59 proc. ankietowanych, a przeciwko 34 proc.
Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej, obecnie stacjonuje w Polsce łącznie ok. 10 tys. żołnierzy sił zbrojnych USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Są rozlokowani m.in. w Poznaniu, Bolesławcu, Powidzu i Redzikowie. Po wybuchu wojny w Ukrainie, ich liczba znacząco wzrosła.
Polska zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. W maju Pentagon informował o wstrzymaniu wysłania amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski. Niedługo później prezydent USA Donald Trump ogłosił jednak, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy.
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