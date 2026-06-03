W sondażu zadano Polakom pytanie, czy w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

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Czy Polacy chcą kolejnej bazy wojsk USA w Polsce? Wyniki sondażu

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia ZET dla Radia ZET, większa część ankietowanych jest za powstaniem kolejnej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Opowiada się za tym 44,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 40,9 proc. ankietowanych. Pozostali uczestnicy sondażu nie mieli na ten temat zdania.

Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich?” ankietowani odpowiedzieli:

Zdecydowanie tak – 20,7 proc.

Raczej tak – 23,4 proc.

Raczej nie – 25,6 proc.

Zdecydowanie nie – 15,3 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 15 proc.

Jak wynika z sondażu, najwięcej przeciwników kolejnej bazy armii USA jest wśród zwolenników obecnego rządu. Przeciwko jej powstaniu opowiedziało się 56 proc. wyborców koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050). Za było 27 proc. z nich.

Przewagę głosów na „tak” odnotowano natomiast wśród wyborców opozycji. W grupie obejmującej zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej za utworzeniem kolejnej bazy wojsk USA w Polsce było 59 proc. ankietowanych, a przeciwko 34 proc.

Wojska amerykańskie w Polsce. Czy ich liczba się zwiększy?

Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej, obecnie stacjonuje w Polsce łącznie ok. 10 tys. żołnierzy sił zbrojnych USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Są rozlokowani m.in. w Poznaniu, Bolesławcu, Powidzu i Redzikowie. Po wybuchu wojny w Ukrainie, ich liczba znacząco wzrosła.

Polska zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. W maju Pentagon informował o wstrzymaniu wysłania amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski. Niedługo później prezydent USA Donald Trump ogłosił jednak, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy.