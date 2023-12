Firmowy Święty Mikołaj częściej obdaruje pracowników premią

Jak ocenia Krzysztof Kosy, psycholog biznesu, premie świąteczne są wyjściem naprzeciw potrzebom pracowników, którzy w obecnych warunkach doceniają konkretne wsparcie w kontekście świątecznych wydatków. – Premie są też dość bezpiecznym rozwiązaniem: chybione prezenty od firmy albo niezbyt udane imprezy wywołują więcej frustracji niż zadowolenia pracowników – zaznacza psycholog. Wzrost popularności gwiazdkowych premii, a także prezentów dla pracowników oraz ich rodzin (planuje je prawie co trzecia firma) przyczyniły się do wzrostu gwiazdkowych budżetów. Do 30 proc. ( z 21 proc. w 2022 r.) zwiększył się w tym roku odsetek firm, które na świąteczne inicjatywy przeznaczą powyżej 500 zł na pracownika.

Ryzykowne imprezy

Jak zaznacza Mateusz Żydek, do poziomu sprzed pandemii wraca też liczba firm, które organizują zespołowe spotkania świąteczne, które do wybuchu pandemii Covid-19 były najbardziej popularną gwiazdkowo-noworocznym benefitem. W 2019 r. organizowała je prawie połowa firm, podczas gdy okolicznościowe premie przewidywała tylko co trzecia.

Od dwóch lat świąteczne spotkania wracają do łask i w tym roku zorganizuje je 48 proc. badanych firm, czyli nawet więcej niż w 2019 r. Zdaniem Mateusza Żydka pracodawcy widzą potrzebę inicjatyw integrujących pracowników, gdyż dostrzegają, że pandemia nadwątliła relacje w zespołach, co niekiedy obniża ich zaangażowanie. Często też spotkania i premie świąteczne pojawiają się w firmach jednocześnie.

Dość sceptycznie do gwiazdkowych spotkań podchodzi Krzysztof Kosy. – Nie można nimi podnieść motywacji pracowników, mają raczej wątpliwą wartość integracyjną, ale wypada je zrobić – twierdzi psycholog. Zwraca też uwagę, że nie tylko brak imprezy, ale też wigilia firmowa niskiej jakości może wręcz obniżyć motywację czy wywołać niezadowolenie załogi. – Główne ryzyko firmy polega tu na wywołaniu reakcji typu „nawet wigilii nie ma” albo „nawet wigilii nie potrafią u nas urządzić” – wyjaśnia Kosy.

Na ryzyko związane z gwiazdkowymi spotkaniami, zwłaszcza tymi o charakterze hucznych „Xmas parties” mocno podlanych alkoholem, zwracają uwagę eksperci HR w USA, gdzie ostatnio głośno było o pozwach złożonych przez dyrektorkę Citigroup oraz byłą pracownicę sieci Taco Bell w związku z ekscesami ich kolegów i szefów podczas świątecznych imprez. Według portalu efinancialcareers w tym roku sezon gwiazdkowych spotkań w branży finansów będzie dużo bardziej spokojny i trzeźwy.

Okazja dla szefów

Na korzyści z przemyślanych i dobrze zorganizowanych spotkań gwiazdkowych zwraca uwagę Magdalena Kustra-Olszewska, dyrektorka w firmie doradczej Kincentric. Według niej spotkania świąteczne mogą zapewnić przestrzeń do zbudowania lub odbudowania relacji, o które niełatwo dbać „przez ekran” czy w natłoku codziennych zadań. Dla szefów są też świetną okazją, aby sprawić, że zespół poczuje się doceniony, ważny i wysłuchany. – Warto, by głos i obecność pracowników w takim wydarzeniu był przynajmniej tak samo słyszalny jak liderów i liderek – podkreśla Magdalena Kustra-Olszewska. Badania Kincentric dowodzą, że bardzo pozytywny wpływ na zaangażowanie załogi ma autentyczna obecność kadry zarządzającej i zespołów liderskich.