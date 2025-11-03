Znaczenie imigracji zarobkowej dla gospodarek państw OECD podkreślał Mark Pearson, wiceszef Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD, zaznaczając, że wiele branż i zawodów notuje tam coraz większy niedobór kadr. Różne kraje mają jednak różne potrzeby, stąd też trudno o jednolitą politykę migracyjną OECD. Duże znaczenie ma też sytuacja geopolityczna, np. na stabilizację czasowej migracji zarobkowej wpływa także – widoczny szczególnie w Europie – napływ wojennych uchodźców z Ukrainy. Według danych z czerwca 2025 r. szacowano ich liczbę w krajach OECD na 5,1 mln osób, na czele z Niemcami (1,2 mln) i Polską (prawie 1 mln).

Aktywni, lecz gorzej opłacani

Raport zwraca uwagę na dużą aktywność zawodową ogółu migrantów (nie tylko tych zarobkowych). Aż 77 proc. tych mieszkających w krajach OECD jest aktywnych zawodowo, a 71 proc. z nich pracuje, choć często zarabiają mniej niż lokalni pracownicy. Na początku ta różnica sięga ok. 34 proc., a po pięciu latach – maleje do 21 proc.

– Duże różnice w zarobkach imigrantów w porównaniu z pracownikami urodzonymi w kraju podkreślają wagę usprawnienia oceny i uznawania kwalifikacji zagranicznych oraz optymalizacji polityk wspierających naukę języka, poszukiwanie pracy i rozwój umiejętności – zaznaczał Mathias Cormann.

Jest to szczególnie ważne w przypadku migrantów humanitarnych, których liczba rośnie. W ubiegłym roku w krajach OECD zarejestrowano rekordową liczbę 3,1 mln nowych wniosków o azyl, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej (1,7 mln z nich złożono w USA). Jak zwracał uwagę Magnus Brunner, komisarz Unii Europejskiej ds. wewnętrznych i migracji, to m.in. efekt lepszej ochrony granic i większego nacisku państw na walkę z nielegalną imigracją. Jej skala (liczba nielegalnych przekroczeń granicy) zmalała w ub. roku w krajach Unii o 37 proc., a w USA – prawie o połowę.

Raport zwraca też uwagę na widoczny w 2024 r. – pierwszy po trzech latach wzrostu – spadek liczby nowych studentów zagranicznych w krajach OECD. Zmalała do nieco ponad 1,8 mln osób, o 13 proc. w ujęciu rocznym, głównie za sprawą spadków w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Bardzo duży spadek napływu studentów odnotowała Polska – aż o 26 proc. do niespełna 16 tys. – po zacieśnieniu polityki wydawania wiz studenckich w krajach Azji.