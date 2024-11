Czytaj więcej Rolnictwo Rolnicy zablokowali Medykę za podatek warty 14 mln zł. „Strajk za moskiewskie pieniądze” Umorzenie czwartej raty podatku rolnego jest postulatem rolników, którzy w sobotę rano blokują przejście w Medyce. – Czy Polska panuje nad swoimi granicami? Polski biznes na tym nie zyskuje, rolnicy też nie. "Tylko Rosja" - oburzają się Ukraińcy.

NBP: Ukraińcy nie potrzebują „socjalu”, chcą ułatwień dla dłuższego pobytu

Z raportu NBP po raz kolejny wynika duża niepewność uchodźców z Ukrainy co do swojej przyszłości. Mniej więcej co piąta osoba deklaruje, że chce zostać w Polsce na stałe, tyle samo twierdzi, że jeszcze przynajmniej rok. Mało kto (łącznie 4 proc.) planuje powrót na Ukrainę albo wyjazd do innego państwa. Natomiast ponad połowa badanych odpowiada po prostu „nie wiem", ”trudno powiedzieć”. Wśród migrantów sprzed wojny statystyki są oczywiście inne: blisko połowa chce zostać u nas na stałe, niemniej i tak pozostaje pokaźna grupa (około 40 proc.), która nie ma sprecyzowanych planów co do długości pobytu w Polsce. Kluczowym czynnikiem dla perspektyw Ukraińców nad Wisłą jest zakończenie wojny.



To zresztą może być ważna konstatacja z raportu NBP: mimo upływu czasu, nie zwiększa się odsetek imigrantów z Ukrainy preferujących osiedlenie się na stałe w Polsce. To już czwarte takie badanie od 2022 r. i cały czas te dane pozostają na zbliżonym poziomie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że np. gdy Polacy emigrowali do Europy Zachodniej, to z czasem coraz częściej deklarowali, że chcą pozostać za granicą na dłużej. U Ukraińców w Polsce tego nie widać.

Czytaj więcej Rynek pracy Imigranci uzupełnią, a nie wypełnią rynek pracy w Polsce Dzięki pracownikom zza granicy nasza gospodarka rozwijała się w ostatnich latach szybciej, a ich napływ powinien w jeszcze większym stopniu zwiększać tempo wzrostu PKB w najbliższych latach.

Tak naprawdę tu wracamy do rynku pracy, bo badanie NBP potwierdza, że to on pozostaje głównym „integratorem” Ukraińców z Polską. Wśród czynników deklarowanych jako te, które wpłynęłyby na wydłużenie pobytu w Polsce, wymieniane są przede wszystkim możliwość utrzymania i satysfakcjonująca praca. Poprawia się znajomość języka polskiego oraz sytuacja mieszkaniowa uchodźców, ponad 90 proc. dzieci ukraińskich uczęszcza do naszych szkół i przedszkoli. Jednocześnie wciąż to znajomość naszego języka oraz brak znajomych są na czele problemów wśród dzieci z Ukrainy.

Zresztą także w przypadku dorosłych, gdy zapytano ich o formy pomocy, które ułatwiłyby im pobyt w Polsce, w czołówce były m.in. nauka języka polskiego, nieodpłatne szkolenie czy pomoc w znalezieniu pracy. Potrzeby socjalne (wsparcie finansowe) było rzadziej deklarowane. To, na co natomiast wskazywałoby najwięcej respondentów, i to zarówno „wojenni” jak i przedwojenni, to możliwość łatwiejszej legalizacji pobytu w Polsce.