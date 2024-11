16 procent, czyli ponad 900 milionów ludzi na świecie, chętnie wyemigrowałoby na stałe ze swojego kraju, gdyby tylko mogli - wynika z najnowszych danych amerykańskiej firmy badawczej Gallup za 2023 r. Według jej badań, odsetek osób marzących o emigracji zwiększył się od 2011 roku o 4 pkt. procentowe (do 16 proc. w minionym roku), co oznacza dodatkowe miliony potencjalnych emigrantów. Przybywało ich niemal wszędzie – w tym w Ameryce Północnej (USA i Kanadzie) – gdzie udział chętnych do wyjazdu wzrósł w tym czasie z 10 do 18 procent.

Reklama

Ucieczka z Afryki

Wyjątkiem jest Unia Europejska, gdzie zarówno w 2011 r., jak i w 2023 r. co piąty mieszkaniec (20 proc.) deklarował gotowość do przeprowadzki do innego kraju. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, również teraz najwięcej chętnych do stałej emigracji jest w 43 krajach Afryki Subsaharyjskiej. Aż 37 proc. ich mieszkańców chętnie wyjechałoby na stale za granicę. To o 8 pkt. proc. więcej niż w 2011 r., przy czym w kilku państwach, w tym w Liberii, Ghanie, Kongo czy Nigerii co drugi z badanych deklaruje gotowość do emigracji.

Jeszcze większe tempo wzrostu liczby potencjalnych emigrantów widać w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, gdzie udział deklarowanej gotowości do stałej przeprowadzki za granicę sięgał w zeszłym roku 28 proc. (wobec 18 proc. w 2011 r.). Jak jednak zaznacza Gallup, chętnych do wyjazdu i tak było w ubiegłym roku mniej niż w kryzysowych latach 2021-22, gdy ponad jedna trzecia Latynosów marzyła o emigracji. To efekt mniejszych chęci do przeprowadzki za granicę, które Gallup odnotował n.p. w Meksyku, Brazylii, Nikaragui czy Kolumbii.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Witold M. Orłowski: Imigracyjne qui pro quo Dyskusja o imigracji prowadzi w Polsce do sporych nieporozumień. Być może dlatego, że różne sprawy wrzuca się do jednego worka i intensywnie miesza.

Amerykański sen

O jakim kraju marzą potencjalni emigranci? Od początku migracyjnego badania Gallupa, czyli od 2007 r., na pierwszym miejscu trzymają się Stany Zjednoczone, choć ich atrakcyjność nieco spadła. Teraz skierowałoby się tam 18 proc. badanych (czyli ok.170 milionów dorosłych na świecie) podczas gdy w 2011 r. o emigracji do USA marzyło 22 proc. chętnych do wyjazdu.