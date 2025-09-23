Jak tłumaczą jednak ekonomiści oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzrost stopy bezrobocia od czerwca wynika z wejścia w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jak wyjaśnia resort, ustawa wprowadziła m.in. nowe zasady dotyczące posiadania i utraty statusu bezrobotnego. Nie muszą oni już potwierdzać gotowości do podjęcia pracy co miesiąc – kontakt z urzędem odbywa się teraz co trzy miesiące. Tym samym spada liczba wyrejestrowanych bezrobotnych (jak wylicza ministerstwo: z 18 tys. osób w maju do tylko około 200 w sierpniu). Z drugiej strony, od września – gdy minęło 90 dni od wejścia w życie ustawy – można spodziewać się zwiększonej liczby utrat statusu.

Wspomniana ustawa wprowadziła też inne zmiany, które mogą wpływać na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, m.in. uprościła procedury rejestracji (można to teraz zrobić według miejsca zamieszkania, a nie tylko zameldowania) oraz dała możliwość zgłoszenia się także rolnikom.

Jak zwraca uwagę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ze względu na konieczność dostosowania urzędów pracy do nowych przepisów dotyczących udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, w porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie mniej osób bezrobotnych rozpoczynało udział w szkoleniach, stażach, pracach publicznych czy innych aktywnych formach pomocy.

BAEL pokazuje inny obraz rynku pracy

Warto pamiętać, że rejestr w urzędach pracy obejmuje nie tylko osoby szukające zatrudnienia, ale również tych, którym zależy w pierwszej kolejności na prawie do ubezpieczenia zdrowotnego. Drastycznej zmiany sytuacji, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, nie wskazuje alternatywna miara: ankietowe dane Eurostatu, bazujące na metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zgodnie z nimi, w ostatnich miesiącach stopa bezrobocia w Polsce waha się w okolicach 2,8-3 proc., odsezonowana od początku roku wynosi 3-3,1 proc. Zgodnie z tą miarą, osób bezrobotnych w Polsce (na koniec lipca) było w Polsce 551 tys., o 14 tys. więcej niż przed rokiem. Z badania Eurostatu osobą bezrobotną jest taka, która nie pracuje, ale aktywnie poszukuje zatrudnienia i jest gotowa je szybko podjąć.

– W naszym odczuciu wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,5 proc. to efekt zmian w prawie, nie realnego, nagłego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy – komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.