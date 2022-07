Algieria zwiększy dostawy gazu do Europy. Odkryli nowe złoża na Saharze

Odkrycie trzech kolejnych złóż ropy i gazu na Saharze, w tym jednego wspólnie z włoskim ENI, pozwoli Algierii zwiększyć dostawy tego nośnika energii do Włoch i do Europy. To istotne, gdy Europa szuka dostawców, którzy zastąpią Rosję.