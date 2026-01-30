Akcje KGHM-u budzą coraz większe emocje

Podczas środowej sesji akcje KGHM znowu należały do najbardziej pożądanych przez giełdowych inwestorów. Już na otwarciu notowań handlowano nimi po 344 zł, co oznaczało wzrost kursu o 3,6 proc. W kolejnych minutach cena walorów spółki zwyżkowała nawet do 349,4 zł (+5,2 proc.). Wprawdzie do rekordowej wyceny odnotowanej zaledwie dzień wcześniej na poziomie 358,5 zł trochę zabrakło, to nie można jednak wykluczyć, że w kolejnych dniach ta bariera zostanie przełamana.

Takie przekonanie wyraża Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. W analizie z 15 stycznia wycenia papiery KGHM-u na 400 zł. Jednocześnie wydał rekomendację fundamentalną „kupuj” i relatywną „przeważaj”. W dniu ich wydania akcje spółki kosztowały na warszawskiej giełdzie 325,6 zł. Co ciekawe, analityk DM BOŚ w swojej wcześniejszej analizie (z 30 listopada 2025 r.) wyceniał walory koncernu na zaledwie 220 zł i wydał dla nich rekomendację fundamentalną „trzymaj”.

Na razie nie wiadomo, czy jego śladem pójdą inni. Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że wyceny pozostałych analityków zajmujących się KGHM-em są znacznie niższe, gdyż znajdują się znacznie poniżej 300 zł.

Rekordowe ceny srebra i złota wspierają notowania KGHM-u

Tradycyjnie już dla notowań papierów KGHM-u kluczowe znaczenie mają zmiany cen miedzi. Tymczasem w środę na Londyńskiej Giełdzie Metali jej kurs rósł i chwilami przekraczał 13,2 tys. USD za tonę. Na podobnym poziomie miedź wyznaczyła w tym miesiącu swoje rekordy cenowe.