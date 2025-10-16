Aktualizacja: 16.10.2025 05:50 Publikacja: 16.10.2025 04:30
Sebastian M. na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Foto: Marian Zubrzycki, PAP
Sebastian M., oskarżony przez prokuraturę o spowodowanie we wrześniu 2023 r. na A1 tragicznego wypadku, w którym w płomieniach zginęła trzyosobowa rodzina z dzieckiem, przez blisko dwa lata ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero 26 maja tego roku, w ramach ekstradycji, został sprowadzony do Polski – był pierwszym Polakiem ekstradowanym z ZEA. Było to prawnie możliwe, bo rok wcześniej Polska podpisała z Emiratami specjalną umowę o wzajemnej ekstradycji.
Na wydanie Sebastiana M. do kraju, również w efekcie presji dyplomatycznej, zgodził się minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podtrzymując wcześniejszą decyzję Sądu Najwyższego tego państwa. Sąd w Polsce odmówił Sebastianowi M. wydania listu żelaznego, by mógł odpowiadać z wolnej stopy.
Czytaj więcej
Mogło dojść do nadużyć po tragedii na A1. Są bowiem dwie policyjne notatki, które wzajemnie sobie...
Sprowadzenie Sebastiana M. na koszt państwa nie było tanie, choć zapłacono mniej, niż szacowała to policja oceniając koszty na ok. 40 tys. zł. „Koszty ekstradycji Sebastiana M. wyniosły łącznie 20 725,63 zł” – podaje nam Komenda Główna Policji. To koszty konwoju i transportu, biletów samolotowych na tej trasie (liniami rejsowymi) i noclegów. – To zwykła czynność techniczna doprowadzenia podejrzanego do samolotu i przetransportowania go do kraju, do wskazanej prokuratury czy aresztu śledczego – mówi insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka KGP.
Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” po M. poleciało do Dubaju dwóch policjantów wydziału konwojowego prewencji oraz jeden kontrterrorysta. O tym, czy koszty te pokryje Sebastian M. zdecyduje piotrkowski sąd w wyroku. Ekstradycja wchodzi bowiem w koszty postępowania sądowego. – Niewykluczone jednak, że sąd uzna je za koszt Skarbu Państwa. Środki zostaną wtedy zwrócone policji – mówi nam jeden z funkcjonariuszy. W większości spraw koszty procesu ponosi strona przegrywająca. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu pokrywa Skarb Państwa.
Dowody winy M., jakie zebrała prokuratura są miażdżące. Jak ujawniła „Rzeczpospolita” powodem tragicznego w skutkach wypadku była utrata panowania nad pojazdem BMW na łuku drogi. BMW Sebastiana M. pędzącego lewym pasem z prędkością od 315 do 329 km na godzinę zniosła siła odśrodkowa na pas środkowy, którym podróżowała rodzina z Myszkowa. Wbrew temu, co mówił M., biegli ustalili, że Kia, którą podróżowała rodzina, nie zajechała mu drogi.
koszt deportacji Pawła Sz.
Jeszcze więcej kosztowała deportacja Pawła Sz., biznesmena, który zarabiał na kontraktach z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Od sierpnia 2024 r. był on ścigany czerwoną notą Interpolu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Spółka Pawła Sz. Red is Bad otrzymała kontrakt z RARS na dostarczenie na Ukrainę agregatów prądotwórczych. Według prokuratury cena była zawyżona. 21 października ubiegłego roku Paweł Sz., jak ujawniła „Rz” dobrowolnie zgłosił się do służb imigracyjnych na Dominikanie, przyznał się, że jest poszukiwany i chce dobrowolnie wrócić do kraju. Został sprowadzony przez Straż Graniczną w ramach procedury deportacyjnej a nie ekstradycyjnej. Okazuje się, że koszt był wyższy niż w przypadku ekstradycji Sebastiana M. – wyniósł 25 549 zł.
Jak informuje nas prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, w ramach prowadzonego śledztwa koszty pokrył Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo w sprawie RARS.
Czytaj więcej
Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony dwóm swoim adwokatom: Krzysztofowi Wąsowskiemu i B...
Znacznie tańsza jest ekstradycja podejrzanych, którzy ukrywają się w państwach Europy – zwykle kosztuje kilka tysięcy złotych. Tak jak Marka Falenty, który przed odsiadką – 2,5 roku więzienia za zlecanie podsłuchów w restauracjach – ukrył się w Hiszpanii (został sprowadzony w czerwcu 2019 r.). Ekstradowany z Niemiec w listopadzie ubiegłego roku był także pirat drogowy Łukasz Ż. (spowodował wypadek na Trasie Łazienkowej, w którym zginął mężczyzna). – Został nam przekazany na granicy przez niemieckich funkcjonariuszy. Odebrał go konwój, który przyjechał po niego busem – mówi prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Czytaj więcej
Lista podejrzanych w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej nie jest zamknięta. Dołączą do niej...
Ostatnio, pod koniec maja tego roku rejsowym samolotem z Londynu do Polski w konwoju o zaostrzonym rygorze przyleciał Łukasz R., który przez 20 lat ukrywał się w Wielkiej Brytanii pod zmienioną tożsamością Dariusza P. Był tam znanym biznesmenem branży alkoholowej. Polska prokuratura ścigała go od 2005 r. za usiłowanie zabójstwa, którego miał się dopuścić, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, handel narkotykami, rozbój oraz wymuszenie rozbójnicze. „Od chwili przekazania wymienionego na teren RP, stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – informuje nas Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
Jak dodaje prok. Skiba, koszty samego konwoju podejrzanego sprowadzanego do Polski to tylko część wydatków, jakie ponosi prokuratura czy służby. – Do tego trzeba doliczyć koszty tłumaczeń dokumentów do procesu ekstradycyjnego – wyjaśnia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sebastian M., oskarżony przez prokuraturę o spowodowanie we wrześniu 2023 r. na A1 tragicznego wypadku, w którym w płomieniach zginęła trzyosobowa rodzina z dzieckiem, przez blisko dwa lata ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero 26 maja tego roku, w ramach ekstradycji, został sprowadzony do Polski – był pierwszym Polakiem ekstradowanym z ZEA. Było to prawnie możliwe, bo rok wcześniej Polska podpisała z Emiratami specjalną umowę o wzajemnej ekstradycji.
Na wydanie Sebastiana M. do kraju, również w efekcie presji dyplomatycznej, zgodził się minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podtrzymując wcześniejszą decyzję Sądu Najwyższego tego państwa. Sąd w Polsce odmówił Sebastianowi M. wydania listu żelaznego, by mógł odpowiadać z wolnej stopy.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Niewystarczające dowody rzekomej korupcji” za posady w państwowych spółkach i nieprecyzyjność małego świadka ko...
W Tbilisi doszło do ataku na dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. Z poważnymi obrażeniami głowy zos...
Tomasz L. wynosił z archiwum warszawskiego ratusza dane i dokumenty, które umożliwiały rosyjskim służbom tworzen...
Na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce, po którym jeżdżą pociągi towarowe i pasażerskie, nieznany s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas