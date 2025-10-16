Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wiemy, ile kosztowało Polskę sprowadzenie Sebastiana M. z Dubaju i Pawła Sz. z Dominikany

Trzech policjantów, w tym jeden kontrterrorysta, konwojowało Sebastiana M., w drodze do Polski. Policja wyliczyła pełne koszty ekstradycji – to ponad 20 tys. zł. Jeszcze więcej kosztowało sprowadzenie do Polski biznesmena Pawła Sz.

Publikacja: 16.10.2025 04:30

Sebastian M. na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

Sebastian M. na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

Foto: Marian Zubrzycki, PAP

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były koszty ekstradycji Sebastiana M. z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski?
  • Kto pokryje koszty ekstradycji Sebastiana M. i jakie są możliwe scenariusze?
  • Jak wyglądała procedura powrotu Pawła Sz. z Dominikany do Polski?
  • Jakie dodatkowe wydatki są ponoszone w związku z konwojowaniem podejrzanych do Polski?

Sebastian M., oskarżony przez prokuraturę o spowodowanie we wrześniu 2023 r. na A1 tragicznego wypadku, w którym w płomieniach zginęła trzyosobowa rodzina z dzieckiem, przez blisko dwa lata ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero 26 maja tego roku, w ramach ekstradycji, został sprowadzony do Polski – był pierwszym Polakiem ekstradowanym z ZEA. Było to prawnie możliwe, bo rok wcześniej Polska podpisała z Emiratami specjalną umowę o wzajemnej ekstradycji.

Na wydanie Sebastiana M. do kraju, również w efekcie presji dyplomatycznej, zgodził się minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podtrzymując wcześniejszą decyzję Sądu Najwyższego tego państwa. Sąd w Polsce odmówił Sebastianowi M. wydania listu żelaznego, by mógł odpowiadać z wolnej stopy.

Czytaj więcej

Jak ustalili biegli, samochód marki BMW, który spowodował wypadek na A1, jechał z prędkością co najm
Przestępczość
Tragiczny wypadek na A1. Czy ktoś krył kierowcę?

Sprowadzenie Sebastiana M. na koszt państwa nie było tanie, choć zapłacono mniej, niż szacowała to policja oceniając koszty na ok. 40 tys. zł. „Koszty ekstradycji Sebastiana M. wyniosły łącznie 20 725,63 zł” – podaje nam Komenda Główna Policji. To koszty konwoju i transportu, biletów samolotowych na tej trasie (liniami rejsowymi) i noclegów. – To zwykła czynność techniczna doprowadzenia podejrzanego do samolotu i przetransportowania go do kraju, do wskazanej prokuratury czy aresztu śledczego – mówi insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka KGP.

Reklama
Reklama

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” po M. poleciało do Dubaju dwóch policjantów wydziału konwojowego prewencji oraz jeden kontrterrorysta. O tym, czy koszty te pokryje Sebastian M. zdecyduje piotrkowski sąd w wyroku. Ekstradycja wchodzi bowiem w koszty postępowania sądowego. – Niewykluczone jednak, że sąd uzna je za koszt Skarbu Państwa. Środki zostaną wtedy zwrócone policji – mówi nam jeden z funkcjonariuszy. W większości spraw koszty procesu ponosi strona przegrywająca. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu pokrywa Skarb Państwa.

Dowody winy M., jakie zebrała prokuratura są miażdżące. Jak ujawniła Rzeczpospolita powodem tragicznego w skutkach wypadku była utrata panowania nad pojazdem BMW na łuku drogi. BMW Sebastiana M. pędzącego lewym pasem z prędkością od 315 do 329 km na godzinę zniosła siła odśrodkowa na pas środkowy, którym podróżowała rodzina z Myszkowa. Wbrew temu, co mówił M., biegli ustalili, że Kia, którą podróżowała rodzina, nie zajechała mu drogi.

Paweł Sz. nie chce uciekać. Zgłasza się do służb migracyjnych i prosi o deportację

25 549 złotych

koszt deportacji Pawła Sz.

Jeszcze więcej kosztowała deportacja Pawła Sz., biznesmena, który zarabiał na kontraktach z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Od sierpnia 2024 r. był on ścigany czerwoną notą Interpolu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Spółka Pawła Sz. Red is Bad otrzymała kontrakt z RARS na dostarczenie na Ukrainę agregatów prądotwórczych. Według prokuratury cena była zawyżona. 21 października ubiegłego roku Paweł Sz., jak ujawniła „Rz” dobrowolnie zgłosił się do służb imigracyjnych na Dominikanie, przyznał się, że jest poszukiwany i chce dobrowolnie wrócić do kraju. Został sprowadzony przez Straż Graniczną w ramach procedury deportacyjnej a nie ekstradycyjnej. Okazuje się, że koszt był wyższy niż w przypadku ekstradycji Sebastiana M. – wyniósł 25 549 zł.

Jak informuje nas prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, w ramach prowadzonego śledztwa koszty pokrył Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo w sprawie RARS.

Czytaj więcej

Paweł S. przed przesłuchaniem w prokuraturze
Przestępczość
Dramatyczne okoliczności przesłuchania Pawła S. Chce współpracować?
Reklama
Reklama

Z Europy taniej. Pirat Łukasz Ż. wrócił do Polski busem

Znacznie tańsza jest ekstradycja podejrzanych, którzy ukrywają się w państwach Europy – zwykle kosztuje kilka tysięcy złotych. Tak jak Marka Falenty, który przed odsiadką – 2,5 roku więzienia za zlecanie podsłuchów w restauracjach – ukrył się w Hiszpanii (został sprowadzony w czerwcu 2019 r.). Ekstradowany z Niemiec w listopadzie ubiegłego roku był także pirat drogowy Łukasz Ż. (spowodował wypadek na Trasie Łazienkowej, w którym zginął mężczyzna). – Został nam przekazany na granicy przez niemieckich funkcjonariuszy. Odebrał go konwój, który przyjechał po niego busem – mówi prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czytaj więcej

Łukasz Ż. wyprowadzany z siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście
Przestępczość
Więcej winnych po tragedii na Trasie Łazienkowskiej. Nowe ustalenia śledczych

Ostatnio, pod koniec maja tego roku rejsowym samolotem z Londynu do Polski w konwoju o zaostrzonym rygorze przyleciał Łukasz R., który przez 20 lat ukrywał się w Wielkiej Brytanii pod zmienioną tożsamością Dariusza P. Był tam znanym biznesmenem branży alkoholowej. Polska prokuratura ścigała go od 2005 r. za  usiłowanie zabójstwa, którego miał się dopuścić, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, handel narkotykami, rozbój oraz wymuszenie rozbójnicze. „Od chwili przekazania wymienionego na teren RP, stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – informuje nas Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. 

Jak dodaje prok. Skiba, koszty samego konwoju podejrzanego sprowadzanego do Polski to tylko część wydatków, jakie ponosi prokuratura czy służby. – Do tego trzeba doliczyć koszty tłumaczeń dokumentów do procesu ekstradycyjnego – wyjaśnia.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Zjednoczone Emiraty Arabskie Ameryka Północna Ameryka Środkowa Dominikana Osoby ekstradycja Paweł Szopa deportacja Prokuratura Krajowa Sebastian Majtczak bimber boss Łukasz Żak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były koszty ekstradycji Sebastiana M. z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski?
  • Kto pokryje koszty ekstradycji Sebastiana M. i jakie są możliwe scenariusze?
  • Jak wyglądała procedura powrotu Pawła Sz. z Dominikany do Polski?
  • Jakie dodatkowe wydatki są ponoszone w związku z konwojowaniem podejrzanych do Polski?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Sebastian M., oskarżony przez prokuraturę o spowodowanie we wrześniu 2023 r. na A1 tragicznego wypadku, w którym w płomieniach zginęła trzyosobowa rodzina z dzieckiem, przez blisko dwa lata ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero 26 maja tego roku, w ramach ekstradycji, został sprowadzony do Polski – był pierwszym Polakiem ekstradowanym z ZEA. Było to prawnie możliwe, bo rok wcześniej Polska podpisała z Emiratami specjalną umowę o wzajemnej ekstradycji.

Na wydanie Sebastiana M. do kraju, również w efekcie presji dyplomatycznej, zgodził się minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podtrzymując wcześniejszą decyzję Sądu Najwyższego tego państwa. Sąd w Polsce odmówił Sebastianowi M. wydania listu żelaznego, by mógł odpowiadać z wolnej stopy.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Sławomir Nowak podczas przesłuchania przez sejmową komisję śledczą w 2019 r.
Przestępczość
Umorzenie sprawy korupcyjnej Sławomira Nowaka jednak przedwczesne. Szef prokuratury zmienia zdanie
Polscy strażnicy graniczni poważnie ranni. Zaatakowano ich prętami i nożem w Gruzji
Przestępczość
Polscy strażnicy graniczni poważnie ranni. Zaatakowano ich prętami i nożem w Gruzji
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewenętrznego (ABW)
Przestępczość
Warszawski urzędnik w służbie rosyjskiego wywiadu. Kulisy wielkiej afery szpiegowskiej
W wyniku odczepienia i pozostawienia wagonu mogło dojść do katastrofy. Na zdjęciu ilustracyjnym: usu
Przestępczość
Sabotaż na kolei. Porzucony wagon w Katowicach, „o włos od katastrofy na nieprawdopodobną skalę”
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie