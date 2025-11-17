Aktualizacja: 17.11.2025 14:05 Publikacja: 17.11.2025 12:40
Jeśli tytuł do ubezpieczenia jest nieprawidłowy, to ma taką możliwość. W takim przypadku ZUS stoi na stanowisku, że dana osoba powinna być traktowana jako wspólnik jednoosobowy. A zawarcie umowy o pracę samemu ze sobą, organ rentowy, zgodnie z prawem, uznaje za wadliwe. Zgłoszenie się jako pracownik do ubezpieczenia jest w tym przypadku nieskuteczne. W efekcie stwierdza się, że obowiązek opłacania składek powinien być realizowany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie stosunku pracy.
ZUS wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną, z którą ubezpieczony może się nie zgodzić i odwołać do sądu.
W żadnym wypadku. W pierwszej kolejności organ rentowy czeka na rozstrzygnięcie sądu, czy faktycznie podważenie tytułu do ubezpieczeń okaże się zasadne. Podczas trwającego postępowania nie ma możliwości żadnego przejęcia składek czy też przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji. Pozostają one na koncie ubezpieczonego.
Jeżeli wyrok sądu stanie się prawomocny, to ubezpieczony powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń jako pracownik i zgłoszony do nich jako jedyny wspólnik spółki. Natomiast składki, które do tej pory opłacał przez okres trwania umowy o pracę, zostaną przeksięgowane na jego nowe konto w ZUS. Organ rentowy nie przywłaszcza ich sobie.
Wówczas powstanie nadpłata. Co jednak warte podkreślenia, roszczenia wzajemne pomiędzy ubezpieczonymi a Zakładem obejmują tylko ostatnie pięć lat. Oznacza to, że gdy w wyniku operacji na koncie ujawniła się jakaś różnica (nadpłata lub niedopłata), wówczas jej rozliczenie dotyczy ostatnich pięciu lat. Warto też wiedzieć, że nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o jej zwrot.
Po otrzymaniu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu ZUS przeksięguje środki z urzędu. Natomiast o nadpłatę należy się ubiegać indywidualnie przez złożenie stosownego wniosku.
Jeżeli dana osoba wykonuje działalność gospodarczą, świadczy usługi czy pracuje na innej podstawie, zgodnie z przepisami taka aktywność podlega ubezpieczeniu społecznemu. Od tego zależy przyszła emerytura.
