ZUS nie przywłaszczy składek. Może jednak zakwestionować tytuł do ubezpieczenia

Podczas trwającego postępowania ZUS nie ma możliwości żadnego przejęcia składek czy też przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji. Pozostają one na koncie ubezpieczonego – mówi dr Wojciech Nagel, wiceprezes Związku Pracodawców BCC i członek Rady Nadzorczej ZUS.

Publikacja: 17.11.2025 12:40

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Czy ZUS może zakwestionować tytuł do ubezpieczenia osobie, która pracowała na etacie w spółce z o.o., którą sama założyła i posiadała w niej 99 proc. udziałów?

Jeśli tytuł do ubezpieczenia jest nieprawidłowy, to ma taką możliwość. W takim przypadku ZUS stoi na stanowisku, że dana osoba powinna być traktowana jako wspólnik jednoosobowy. A zawarcie umowy o pracę samemu ze sobą, organ rentowy, zgodnie z prawem, uznaje za wadliwe. Zgłoszenie się jako pracownik do ubezpieczenia jest w tym przypadku nieskuteczne. W efekcie stwierdza się, że obowiązek opłacania składek powinien być realizowany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie stosunku pracy.

W jaki sposób ubezpieczony dowiaduje się o podważeniu tytułu do ubezpieczeń?

ZUS wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną, z którą ubezpieczony może się nie zgodzić i odwołać do sądu.

Czy ZUS przywłaszcza sobie w takim przypadku składki ubezpieczonego?

W żadnym wypadku. W pierwszej kolejności organ rentowy czeka na rozstrzygnięcie sądu, czy faktycznie podważenie tytułu do ubezpieczeń okaże się zasadne. Podczas trwającego postępowania nie ma możliwości żadnego przejęcia składek czy też przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji. Pozostają one na koncie ubezpieczonego.

Co dzieje się w przypadku, gdy sąd potwierdzi rację ZUS?

Jeżeli wyrok sądu stanie się prawomocny, to ubezpieczony powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń jako pracownik i zgłoszony do nich jako jedyny wspólnik spółki. Natomiast składki, które do tej pory opłacał przez okres trwania umowy o pracę, zostaną przeksięgowane na jego nowe konto w ZUS. Organ rentowy nie przywłaszcza ich sobie.

A co w sytuacji, gdy wartość wpłaconych do tej pory składek będzie przewyższać kwotę, którą ubezpieczony powinien wpłacić?

Wówczas powstanie nadpłata. Co jednak warte podkreślenia, roszczenia wzajemne pomiędzy ubezpieczonymi a Zakładem obejmują tylko ostatnie pięć lat. Oznacza to, że gdy w wyniku operacji na koncie ujawniła się jakaś różnica (nadpłata lub niedopłata), wówczas jej rozliczenie dotyczy ostatnich pięciu lat. Warto też wiedzieć, że nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o jej zwrot.

Czy ubezpieczony musi podjąć jakieś czynności w tym celu?

Po otrzymaniu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu ZUS przeksięguje środki z urzędu. Natomiast o nadpłatę należy się ubiegać indywidualnie przez złożenie stosownego wniosku.

Co w sytuacji, gdy ZUS uzna, że w ogóle nie istniał tytuł do ubezpieczenia?

Jeżeli dana osoba wykonuje działalność gospodarczą, świadczy usługi czy pracuje na innej podstawie, zgodnie z przepisami taka aktywność podlega ubezpieczeniu społecznemu. Od tego zależy przyszła emerytura.

