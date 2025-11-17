Czy ZUS może zakwestionować tytuł do ubezpieczenia osobie, która pracowała na etacie w spółce z o.o., którą sama założyła i posiadała w niej 99 proc. udziałów?

Jeśli tytuł do ubezpieczenia jest nieprawidłowy, to ma taką możliwość. W takim przypadku ZUS stoi na stanowisku, że dana osoba powinna być traktowana jako wspólnik jednoosobowy. A zawarcie umowy o pracę samemu ze sobą, organ rentowy, zgodnie z prawem, uznaje za wadliwe. Zgłoszenie się jako pracownik do ubezpieczenia jest w tym przypadku nieskuteczne. W efekcie stwierdza się, że obowiązek opłacania składek powinien być realizowany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie stosunku pracy.

W jaki sposób ubezpieczony dowiaduje się o podważeniu tytułu do ubezpieczeń?

ZUS wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną, z którą ubezpieczony może się nie zgodzić i odwołać do sądu.

Czy ZUS przywłaszcza sobie w takim przypadku składki ubezpieczonego?

W żadnym wypadku. W pierwszej kolejności organ rentowy czeka na rozstrzygnięcie sądu, czy faktycznie podważenie tytułu do ubezpieczeń okaże się zasadne. Podczas trwającego postępowania nie ma możliwości żadnego przejęcia składek czy też przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji. Pozostają one na koncie ubezpieczonego.

Co dzieje się w przypadku, gdy sąd potwierdzi rację ZUS?

Jeżeli wyrok sądu stanie się prawomocny, to ubezpieczony powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń jako pracownik i zgłoszony do nich jako jedyny wspólnik spółki. Natomiast składki, które do tej pory opłacał przez okres trwania umowy o pracę, zostaną przeksięgowane na jego nowe konto w ZUS. Organ rentowy nie przywłaszcza ich sobie.