Polska stała się atrakcyjna do pracy i nauki

To jednak w dużej mierze efekt zwiększonego przez wojnę napływu studentów z Ukrainy, którzy są dominującą grupą obcokrajowców na polskich uczelniach (47 proc). Kolejne miejsca zajmowali studenci z Białorusi, Zimbabwe i Turcji. Jak zauważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka i wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dla obcokrajowców spoza Europy studia w Polsce są bardzo atrakcyjne – zapewniają bowiem dyplom, który może ułatwić znalezienie pracy w UE.

Z kolei dla polskich uczelni, które w ostatnich latach borykają się ze skutkami zmian demograficznych, cudzoziemcy są szansą na wyrównanie malejącej liczby krajowych studentów. Zwiększają również umiędzynarodowienie polskich studiów, zapewniając studentom tak przydatne w czasach globalizacji międzynarodowe kontakty. – Umiędzynarodowienie studiów to długoterminowa wartość dodana – podkreśla ekonomistka.

Cenna imigracja edukacyjna

Międzynarodowe kontakty zapewnia też Polakom udział w unijnym programie Erasmus+, który umożliwia wymianę studentów między uczelniami z różnych krajów UE, co przyczynia się do wzrostu mobilności młodych ludzi, a także do ich otwartości na inne kultury i języki. – Początkowo nasz udział w programie praktycznie ograniczał się do wyjazdów studentów do innych krajów, ale po kilku latach liczba przyjeżdżających do Polski osiągnęła poziom porównywalny z liczbą wyjeżdżających na wymianę – przypomina Arnold Kowalski. Jak zaznacza Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Erasmus ma również duże znaczenie dla gospodarki krajów Unii. Zbudowane dzięki niemu relacje tworzą kapitał na przyszłość, mogą bowiem ułatwiać kontakty biznesowe i współpracę unijnych biznesów.

– Imigracja edukacyjna jest prawdziwą szansą dla polskich wyższych uczelni – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, dodając, że optymalny model umiędzynarodowienia jest zapewniony, gdy mamy 50-proc. udział studentów z zagranicy. Na razie z niespełna 10-proc. udziałem cudzoziemców polskim uczelniom jest daleko do tego poziomu. – Dlatego też musimy maksymalnie wykorzystać przegłosowany w grudniu przez Parlament Europejski pakt o migracji i azylu i zaprosić najzdolniejszych, silnie zmotywowanych emigrantów i emigrantki ze świata na studia do Polski; dać im stypendia i pozwolić studiować na równych zasadach, tak jak studiują Polki i Polacy – podkreśla rektor ALK, gdzie gdzie obecnie 45 proc. studentów i studentek studiów dyplomowych stanowią cudzoziemcy z 80 różnych krajów.

Rosnącą atrakcyjność Polski widać też w malejącej emigracji. Jak przypomina raport CRIDO, liczba emigrantów zarobkowych z Polski, która w 2004 r. sięgała miliona, rok później powiększyła się niemal o 500 tys., w 2015 r. doszła do maksimum, przekraczając 2,5 mln (wliczając w to także krótsze kilkumiesięczne saksy), a w kolejnych latach zaczęła maleć. Według danych GUS liczba Polaków mieszkających czasowo za granicą (od co najmniej 12 miesięcy) zmalała w 2022 r. do nieco ponad 1,5 mln, czyli prawie o 160 tys. w porównaniu z 2017 r.