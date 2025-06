Podczas rosyjskiego forum delegacja talibów zawarła porozumienie w sprawie dziesięciokrotnego wzrostu napływu afgańskich migrantów zarobkowych do Rosji. Są to murarze, spawacze, malarze, elektrycy i inni „wysoko wykwalifikowani specjaliści". W Czeczenii, Dagestanie i Kraju Krasnodarskim przygotowywane są już dla nich pozwolenia na pracę – pochwalili się w Petersburgu talibowie. Istnieją plany wysłania afgańskich pracowników budowlanych do okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy – Doniecka i Ługańska. Tam będą zajmować się oczyszczaniem terytoriów i odbudową infrastruktury.

Współpraca Moskwy z reżimem talibów, uznanym przez Kreml za organizację terrorystyczną już w 2003 r., znacznie się zacieśniła od początku agresji na Ukrainę. Status terrorystyczny nie przeszkodził stronie rosyjskiej w utrzymywaniu kontaktów z talibami: przedstawiciele ruchu byli wielokrotnie zapraszani na wydarzenia publiczne z udziałem rosyjskich oficjeli, w tym Władimira Putina.