Według chińskich statystyk celnych, obroty handlowe między Rosją a Chinami zmniejszyły się w I kwartale 2025 r. o 7 proc., do 53,2 mld dolarów – poziomu najniższego od II kwartału 2022 r. Jeszcze gorzej przedstawia się handel ropą, gazem i węglem. Zakupy rosyjskich surowców energetycznych przez Chiny, stanowiące trzy czwarte całego eksportu Rosji do Chin i prawie połowę dwustronnego handlu, jeszcze bardziej się zmniejszyły – o 16 proc. do 20,2 mld dolarów.

Reklama

Sprzedawcy detaliczni w Rosji bez kapitału obrotowego. Winne zamrożenie kredytów korporacyjnych

Dostawy chińskich towarów na rynek rosyjski, które podtrzymują rosyjski handel od agresji Putina na Ukrainę, spadły o 7 proc., do 22,7 mld dolarów. Szczyt spadku dostaw nastąpił w lutym, kiedy import wyniósł zaledwie 5,8 mld dolarów i stał się najniższy od czerwca 2022 r.

Przedstawiciele największych sieci handlowych powiedzieli dziennikowi „The Moscow Times”, że rosyjscy importerzy chińskiej elektroniki i sprzętu AGD ograniczają zakupy z powodu spowolnienia gospodarczego i spadku popytu.



Gwałtowny wzrost oprocentowania kredytów konsumpcyjnych w Rosji, który osiągnął prawie 40 proc. w skali roku, zniechęcił Rosjan do kupowania na kredyt. „Zamrożenie” kredytów korporacyjnych pozostawiło z kolei sprzedawców detalicznych i dostawców bez kapitału obrotowego. Nie mają więc pieniędzy na zakup towarów.

Importerzy w Rosji drastycznie ograniczają zakupy. Odbije się to na ofercie w sklepach

Sprzedaż sprzętu AGD zaczęła spadać już w ubiegłym roku, szczególnie w jego drugiej połowie, gdy warunki kredytowe zaczęły się zaostrzać, a stopy procentowe rosły. Sprzedawcy zaczęli zamykać sklepy, które przestały na siebie zarabiać; w tym roku spadek sprzedaży się pogłębia, poinformowało źródło w dużej sieci handlowej.