Aktualizacja: 12.09.2025 09:03 Publikacja: 12.09.2025 08:24
Warszawa, 07.07.2025. Pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska podczas wydarzenia "Deregulacja. Znosimy bariery, ułatwiamy życie"
Foto: Marcin Obara/PAP
Jeszcze w piątek 12 września może dojść do uchwalenia dwóch zmian w ordynacji podatkowej. To rządowe projekty, które powstały z inicjatywy deregulacyjnego zespołu Rafała Brzoski SprawdzaMY.
Czytaj więcej
Przepis umożliwiający sztuczne wydłużanie przedawnienia podatków trzeba usunąć – tak chce zarówno...
Pierwsza zmiana wprowadza zasadę rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść podatnika. Taka zasada obowiązuje już wprawdzie w Prawie Przedsiębiorców, ale teraz ma zostać rozciągnięta na wszystkich podatników. Wyjątki od tej zasady mają dotyczyć przypadków, gdy w postępowaniu podatkowym uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób. Nie będzie się jej stosowało także wtedy, gdy przepisy prawa wymagają od strony wykazania określonych faktów. Nie będzie obowiązywała też, gdy – jak to zapisano w projekcie – „sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa”.
Właśnie ta ostatnia fraza wzbudziła dyskusję podczas prac w sejmowych komisjach. Posłowie Konfederacji zaproponowali, by ją skreślić. W piśmie formalnie zgłaszającym tę poprawkę marszałkowi Sejmu poseł Grzegorz Płaczek zwrócił uwagę, że państwo, reprezentowane przez służby skarbowe, zwykle dąży do poboru jak najwyższych danin.
„Faworyzuje się fiskalny interes państwa”, napisał Płaczek. Jednak połączone komisje finansów publicznych i deregulacyjna rekomendują odrzucenie tej poprawki.
Czytaj więcej
Prezydent nie zgadza się na obniżkę kar za niedopełnienie fiskalnej biurokracji, ani na ułatwieni...
Kolejna zmiana dotyczy kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Inicjatywa SprawdzaMY postulowała, by Krajowa Administracja Skarbowa zmniejszyła liczbę i uciążliwość kontroli. Ministerstwo Finansów uznało, że liczby kontroli nie da się ustawowo zmniejszyć. Zaproponowało jednak zmniejszenie dolegliwości, jakie niosą podatnikom przedłużające się kontrole. Dlatego osobny projekt nowelizacji Ordynacji przewiduje, że w przypadku gdy czas kontroli przekroczy 6 miesięcy, to podatnik nie będzie płacił odsetek od zaległości podatkowych, których dotyczy ta kontrola. Zasada ta będzie obowiązywała od dnia, gdy jej czas kontroli przekroczy owe pół roku do jej zakończenia.
Podczas prac w komisjach sejmowych zmodyfikowano nieco przepis przejściowy. Nowe przepisy mają być stosowane niejako z mocą wsteczną. Będą bowiem dotyczyły kontroli wszczętych w okresie 6 miesięcy przed dniem wejścia w życie noweli i niezakończonych przed tym dniem. Natomiast sama nowela ma wejść w życie dość szybko, bo po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny: przed głosowaniem w Sejmie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jeszcze w piątek 12 września może dojść do uchwalenia dwóch zmian w ordynacji podatkowej. To rządowe projekty, które powstały z inicjatywy deregulacyjnego zespołu Rafała Brzoski SprawdzaMY.
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się we wtorek proces 34-letniego Sebastiana M. podejrz...
Równoczesne zakwestionowanie kilkudziesięciu umów B2B w danej firmie może być dla niej dużym kłopotem – zapowiad...
Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli wykazać się bardziej praktyczną wiedzą, niż dotychczas. Gdy zdadz...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie, zgodnie z którym obsługę administracyjną rzecznika dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas