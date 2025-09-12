Rzeczpospolita
Fiskus pobierze mniej odsetek i zdecyduje na korzyść podatnika

Długie kontrole i niejasny stan faktyczny w postępowaniu będą mniej uciążliwe dla podatników. Sejm kończy prace nad podatkową deregulacją.

Publikacja: 12.09.2025 08:24

Fiskus pobierze mniej odsetek i zdecyduje na korzyść podatnika

Warszawa, 07.07.2025. Pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska podczas wydarzenia "Deregulacja. Znosimy bariery, ułatwiamy życie"

Foto: Marcin Obara/PAP

Paweł Rochowicz

Jeszcze w piątek 12 września może dojść do uchwalenia dwóch zmian w ordynacji podatkowej. To rządowe projekty, które powstały z inicjatywy deregulacyjnego zespołu Rafała Brzoski SprawdzaMY.

Deregulacja w podatkach. Korzyść podatnika kontra interes państwa

Pierwsza zmiana wprowadza zasadę rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść podatnika. Taka zasada obowiązuje już wprawdzie w Prawie Przedsiębiorców, ale teraz ma zostać rozciągnięta na wszystkich podatników. Wyjątki od tej zasady mają dotyczyć przypadków, gdy w postępowaniu podatkowym uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób. Nie będzie się jej stosowało także wtedy, gdy przepisy prawa wymagają od strony wykazania określonych faktów. Nie będzie obowiązywała też, gdy – jak to zapisano w projekcie – „sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa”.

Właśnie ta ostatnia fraza wzbudziła dyskusję podczas prac w sejmowych komisjach. Posłowie Konfederacji zaproponowali, by ją skreślić. W piśmie formalnie zgłaszającym tę poprawkę marszałkowi Sejmu poseł Grzegorz Płaczek zwrócił uwagę, że państwo, reprezentowane przez służby skarbowe, zwykle dąży do poboru jak najwyższych danin.

„Faworyzuje się fiskalny interes państwa”, napisał Płaczek. Jednak połączone komisje finansów publicznych i deregulacyjna rekomendują odrzucenie tej poprawki.

Bez odsetek za przeciągające się kontrole. Deregulacja podatkowa

Kolejna zmiana dotyczy kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Inicjatywa SprawdzaMY postulowała, by Krajowa Administracja Skarbowa zmniejszyła liczbę i uciążliwość kontroli. Ministerstwo Finansów uznało, że liczby kontroli nie da się ustawowo zmniejszyć. Zaproponowało jednak zmniejszenie dolegliwości, jakie niosą podatnikom przedłużające się kontrole. Dlatego osobny projekt nowelizacji Ordynacji przewiduje, że w przypadku gdy czas kontroli przekroczy 6 miesięcy, to podatnik nie będzie płacił odsetek od zaległości podatkowych, których dotyczy ta kontrola. Zasada ta będzie obowiązywała od dnia, gdy jej czas kontroli przekroczy owe pół roku do jej zakończenia.

Podczas prac w komisjach sejmowych zmodyfikowano nieco przepis przejściowy. Nowe przepisy mają być stosowane niejako z mocą wsteczną. Będą bowiem dotyczyły kontroli wszczętych w okresie 6 miesięcy przed dniem wejścia w życie noweli i niezakończonych przed tym dniem. Natomiast sama nowela ma wejść w życie dość szybko, bo po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: przed głosowaniem w Sejmie

Źródło: rp.pl

Podatki Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) kontrole

Deregulacja w podatkach. Korzyść podatnika kontra interes państwa

