Jeszcze w piątek 12 września może dojść do uchwalenia dwóch zmian w ordynacji podatkowej. To rządowe projekty, które powstały z inicjatywy deregulacyjnego zespołu Rafała Brzoski SprawdzaMY.

Deregulacja w podatkach. Korzyść podatnika kontra interes państwa

Pierwsza zmiana wprowadza zasadę rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść podatnika. Taka zasada obowiązuje już wprawdzie w Prawie Przedsiębiorców, ale teraz ma zostać rozciągnięta na wszystkich podatników. Wyjątki od tej zasady mają dotyczyć przypadków, gdy w postępowaniu podatkowym uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób. Nie będzie się jej stosowało także wtedy, gdy przepisy prawa wymagają od strony wykazania określonych faktów. Nie będzie obowiązywała też, gdy – jak to zapisano w projekcie – „sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa”.

Właśnie ta ostatnia fraza wzbudziła dyskusję podczas prac w sejmowych komisjach. Posłowie Konfederacji zaproponowali, by ją skreślić. W piśmie formalnie zgłaszającym tę poprawkę marszałkowi Sejmu poseł Grzegorz Płaczek zwrócił uwagę, że państwo, reprezentowane przez służby skarbowe, zwykle dąży do poboru jak najwyższych danin.

„Faworyzuje się fiskalny interes państwa”, napisał Płaczek. Jednak połączone komisje finansów publicznych i deregulacyjna rekomendują odrzucenie tej poprawki.