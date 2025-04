Chcemy wzmocnić instrumenty chroniące interesy podatnika – pisze Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. I proponuje, aby poszerzyć zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Skarbówka będzie musiała ją stosować także wtedy, gdy są niejasności co do stanu faktycznego.

Zasada in dubio pro tributario w ordynacji podatkowej

Przypomnijmy, że zasada in dubio pro tributario jest już zapisana w ordynacji podatkowej. Znajdziemy ją w art. 2a. Ma zastosowanie, gdy są wątpliwości co do treści przepisów. Fiskus musi je rozstrzygać na korzyść podatnika.

A co wtedy, gdy niejasny jest stan faktyczny? Ordynacja podatkowa nic o tym obecnie nie mówi. W wyrokach sądowych podkreśla się jednak, że zasada in dubio pro tributario powinna odnosić się również do stanów faktycznych (np. orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 951/16).

Wygląda na to, że fiskus się z tymi wyrokami zgadza. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja stanowi bowiem, że „niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego rozstrzyga się na korzyść strony”. Taki przepis ma być dodany do art. 122 ordynacji podatkowej.