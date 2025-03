– Ordynacja podatkowa nie służy temu, aby realizować cele polityki karnej. Poza tym, kodeks karny skarbowy zawiera już regułę według której po postawieniu zarzutów podejrzanemu czyn karalny się nie przedawnia, nawet jeśli nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego – zauważa Andrzej Ladziński.

Dlatego reprezentowany przez niego samorząd wnioskował do NSA, by sprawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

– Skoro ten wspomniany przepis nie ma dziś ratio legis, to można go uważać za niekonstytucyjny – uważa przewodniczący KRDP.

Co jest w projekcie

Zarzuty postawione – przedawnienie wydłużone

Resort rozwoju i technologii proponuje skreślenie art. 70 ust. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu projektu zauważa, że gdyby go pozostawić, to „nadal prawdopodobnie będą się zdarzały przypadki przewlekłego prowadzenia postępowania przygotowawczego, zwlekanie z podejmowaniem czynności zmierzających do realizacji celu postępowania karnego skarbowego, gromadzenia dowodów, itp. Takie pozorowane działania mogą trwać aż do przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego, a więc nawet do 10 lat”.

MRiT proponuje, by pozostawić możliwość wydłużania biegu przedawnienia podatków, ale tylko w przypadku efektywnego śledztwa, tj. gdy podejrzanym zostaną postawione zarzuty. Dlatego w projekcie znalazła się propozycja nowego przepisu par. 4a w art. 70 ordynacji:

§ 4a. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 i 1a, ulega wydłużeniu o 5 lat wskutek wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów w sprawie o przestępstwo skarbowe związane z niewykonaniem tego zobowiązania, lecz nie dłużej niż do dnia, w którym to postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe zostało prawomocnie zakończone.