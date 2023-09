Jeden z najbogatszych Polaków wchodzi w produkcję żywności

Założyciele marki zapewniają, że eatyx to pełnowartościowe, zbilansowane posiłki mogące zastąpić dowolne danie w ciągu dnia, a także wspomagać codzienne funkcjonowanie organizmu. Za projektem stoją Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński, założyciele marki OSHEE, a także Michał Sołowow, znany inwestor z firm Synthos, Barlinek czy Cersanit.

– W obliczu wielu czynników zewnętrznych racjonalne komponowanie codziennych posiłków, tak aby zaspokajały wszystkie potrzeby organizmu, jest dziś coraz trudniejsze. Produkty eatyx stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych, którzy w realiach współczesnego życia chcą mieć więcej czasu dla siebie i dbać o sylwetkę – mówi Dominik Doliński, jeden z założycieli marki. - To nie tylko funkcjonalne i bardziej ekologiczne alternatywy klasycznych posiłków czy uzupełniające linię nowoczesne suplementy diety, ale przede wszystkim zupełnie nowa kategoria hiperżywności, która zrewolucjonizuje w najbliższych latach rynek spożywczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie - dodaje.

Każdy z posiłków eatyx zawiera tyle samo składników odżywczych, co tradycyjny posiłek. Ponadto produkty są wzbogacone o dodatkowy zestaw witamin, minerałów, probiotyków. Klienci mogą wybierać pomiędzy batonami, posiłkami w formie płynnej (gotowymi do spożycia), a także posiłkami na zimno i na ciepło do samodzielnego sporządzenia. Każdy z nich dostępny jest w kilku wariantach smakowych.

– To nasza odpowiedź na wyzwania, z którymi na szeroką skalę mierzy się dziś ludzkość i planeta. Te pełnowartościowe produkty z powodzeniem mogą być codzienną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla klasycznych posiłków – mówi Dariusz Gałęzewski.