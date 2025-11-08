Aktualizacja: 08.11.2025 08:25 Publikacja: 08.11.2025 08:07
Na zdjęciu działka w Zabłotni, przez którą przebiegać ma linia kolei szybkich prędkości łącząca Warszawę z CPK
Foto: PAP, Leszek Szymański
Chodzi o 160-hektarową działkę w miejscowości Zabłotnia, która należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w ostatnich tygodniach rządów PiS w 2023 roku została sprzedana wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi za niespełna 23 mln zł. Transakcję sfinalizowano w czasie funkcjonowania tzw. dwutygodniowego rządu PiS, czyli rządu stworzonego przez Mateusza Morawieckiego po wyborach z 15 października 2023 roku, który nie miał szans na uzyskanie wotum zaufania w parlamencie, ponieważ nie stała za nim sejmowa większość.
Zgodę na transakcję wydać musiało Ministerstwo Rolnictwa kierowane w czasie, gdy zgoda ta zapadała, przez Roberta Telusa. Dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji podpisał ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.
Sprzedaż działki pod CPK
Foto: PAP
Sprzedaż budziła kontrowersje, ponieważ zgodnie z planem budowy CPK przez jej teren miała przebiegać linia kolei szybkich prędkości łącząca Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a ponadto na jej terenie powstać miało miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe związane z funkcjonowaniem CPK. Plany te sprawiają, że wartość działki mogła wzrosnąć nawet do 400 mln zł.
Wirtualna Polska, która nagłośniła sprawę transakcji, zwróciła uwagę, że przed tym, jak w Ministerstwie Rolnictwa zapadły decyzje, by wydać zgodę na sprzedaż działki, minister Telus odwiedzał spółkę Dawtona. W kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi zakupił też od spółki, po wyjątkowo atrakcyjnej cenie, tubki z musem owocowym, swoim wizerunkiem i hasłem „daj plusa na Telusa”.
Po publikacji Wirtualnej Polski ws. transakcji Telus i Romanowski, a także były szef KOWR Waldemar Humięcki.
Politycy PiS po ujawnieniu sprawy zaczęli krytykować obecny rząd za to, że przez dwa lata nie podjął on działań pozwalających odzyskać działkę, mimo że zapisy aktu notarialnego miały umożliwiać taki odkup. Wskazywali też, że prokuratura zajęła się sprawą dopiero po publikacji Wirtualnej Polski (mimo że doniesienie do prokuratury w tej sprawie zostało złożone w lipcu, po 600 dniach od sprzedaży). Pojawiły się sugestie, że opieszałość rządzących mogła wynikać z tego, że Dawtona była jednym z partnerów Campusu Polska Rafała Trzaskowskiego, miała też wpłacić pieniądze na jego fundusz wyborczy w kampanii prezydenckiej.
W związku ze sprawą doszło do dymisji w obecnym KOWR. To skutek opieszałości przy wyjaśnianiu sprawy sprzedaży działki.
Ostatecznie, po spotkaniu obecnego ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, obecnego szefa KOWR Henryka Smolarza i Piotra Wielgomasa, doszło do porozumienia ws. odsprzedaży działki przez wiceprezesa firmy Dawtona po cenie jej nabycia.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kogo – ich zdaniem – najbardziej obciąża afera związana ze sprzedażą działki.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
13,4 proc. badanych wskazało na obecny rząd.
Zdaniem 42,3 proc. respondentów afera najbardziej obciąża rząd PiS.
Według 20,3 proc. badanych afera obciąża oba rządy w równym stopniu.
3,1 proc. ankietowanych uważa, że afera nie obciąża żadnego rządu.
12,2 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź: „Nie wiem/Trudno powiedzieć”.
Z kolei 8,7 proc. respondentów nie słyszało o tej sprawie.
– Afera stanowi problem głównie dla byłego rządu częściej według mężczyzn (46 proc.) niż kobiet (39 proc.). Odsetek respondentów wyrażających taką opinię rośnie wraz z wiekiem (29 proc. – najmłodsi, 54 proc. – najstarsi). Zdanie to podziela niemal połowa badanych posiadających wyższe wykształcenie (48 proc.) i zbliżony odsetek osób, których dochody przekraczają 7000 zł netto (47 proc.). Zdecydowanie częściej niż pozostali aferę za problem Prawa i Sprawiedliwości uważają osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (55 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
