Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były okoliczności sprzedaży działki w miejscowości Zabłotnia, związanej z budową CPK?

Jakie kroki podjął obecny rząd w celu wyjaśnienia kontrowersyjnej sprzedaży działki?

Kogo uczestnicy sondażu w największym stopniu obciążają odpowiedzialnością za sprawę sprzedaży?

Chodzi o 160-hektarową działkę w miejscowości Zabłotnia, która należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w ostatnich tygodniach rządów PiS w 2023 roku została sprzedana wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi za niespełna 23 mln zł. Transakcję sfinalizowano w czasie funkcjonowania tzw. dwutygodniowego rządu PiS, czyli rządu stworzonego przez Mateusza Morawieckiego po wyborach z 15 października 2023 roku, który nie miał szans na uzyskanie wotum zaufania w parlamencie, ponieważ nie stała za nim sejmowa większość.

Reklama Reklama

Działka pod CPK: Rząd PiS sprzedał, obecny rząd dwa lata odzyskiwał

Zgodę na transakcję wydać musiało Ministerstwo Rolnictwa kierowane w czasie, gdy zgoda ta zapadała, przez Roberta Telusa. Dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji podpisał ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Sprzedaż działki pod CPK Foto: PAP

Sprzedaż budziła kontrowersje, ponieważ zgodnie z planem budowy CPK przez jej teren miała przebiegać linia kolei szybkich prędkości łącząca Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a ponadto na jej terenie powstać miało miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe związane z funkcjonowaniem CPK. Plany te sprawiają, że wartość działki mogła wzrosnąć nawet do 400 mln zł.