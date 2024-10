A co w przypadku, gdy w internecie publikowane są zdjęcia osób i takie zdjęcia są wielokrotnie udostępniane?

Obecnie w mediach społecznościowych jest to szczególnie częste zjawisko. Osoby publikują różne swoje zdjęcia, często również prześmiewcze.

Ciekawy aspekt prawny pojawia się nam przy przekazywaniu publikowanych przez daną osobę zdjęć/rolek np. na instagramie. Czy to jest prawnie poprawne? Czy mogę czyjeś zdjęcie publikować? I co mam zrobić, aby ktoś inny nie publikował moich zdjęć albo publikował je na zasadach, które określę sama? Tutaj ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest to, że osobom, które coś publikują, zależy na zasięgach, na tym aby wiadomość, post, zdjęcie dotarło do jak największej liczby osób. Ale to nie oznacza zupełnej dowolności w dalszym publikowaniu tych treści przez inne osoby.

To, co rekomenduję moim klientom w takim przypadku to określenie zasad, na jakich inni mogą korzystać z tego, co publikują. Określ w bio na co zezwalasz innym. Wszystko co będzie poza zgodę wykraczać, uznajemy za naruszające.

Z jakimi roszczeniami może wystąpić osoba, której wizerunek został naruszony?