Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Agata Bzdyń, radczyni prawna specjalizująca się prawach człowieka

Jestem pod wrażeniem trafności wyroku sądu oraz idealnego w mojej ocenie uzasadnienia, bo chyba nie sądziłam, że kiedykolwiek z takim uzasadnieniem, idealnie wpisującym się w standardy orzecznicze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sądzie w Polsce się spotkam.

Sąd apelacyjny prawidłowo przyjął, że wypowiedzi pozwanego stanowiły tzw. valued judgments, czyli stwierdzenia, które każdy z nas opiera na pewnych publicznie znanych faktach (tu np. raporty dot. katastrofy smoleńskiej) i siłą rzeczy, bo takie mamy prawo i tak działa nasz mózg, dokonujemy ich oceny. Ponadto sąd wziął pod uwagę, że wypowiedzi dotyczą polityka – byłego prezydenta RP, którego działania mogą być oceniane różnie – nie muszą być tylko pozytywne. Fakt, że część z tych ocen może osobiście dotykać czy ranić prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie wyklucza i nie może tamować dyskusji publicznej nad działaniami czy postępowaniem jego brata Lecha.

Sąd prawidłowo przyjął też, że jego zadaniem jest dokonanie wyważenia dóbr i praw/wolności, co w orzecznictwie ETPCz nazywane jest „balancing excercise”, i przyznał pierwszeństwo wolności wypowiedzi w tym przypadku. Podkreślił też, co również ma oparcie w zacytowanych w uzasadnieniu orzeczeniach ETPCz, że w przypadku debat o istotnym dla społeczeństwa znaczeniu, a także debat politycznych, margines swobody państwa (sądów) w ingerencję (ograniczanie) tej wolności jest bardzo wąski.

Krótko mówiąc, sąd stanął na stanowisku, że w debacie politycznej można bardzo wiele powiedzieć i nie można być w tym nadmiernie ograniczanym.

Polska polityczna prawa strona zatem powinna być z tego stanowiska sądu dumna, gdyż właśnie po tamtej stronie najczęściej słychać głosy, aby wolności słowa nie ograniczać. Nie jest to stanowisko częste w polskich sądach.

Mimo że oprócz orzeczeń ETPCz, do których sądy odwołują się rzadko, a jeśli już to nieprawidłowo, istnieje w sprawach dóbr osobistych uchwała SN (cytowana w treści uzasadnienia tego wyroku), wskazująca krok za krokiem, jakim tokiem rozumowania i co konkretnie sądy polskie powinny brać pod uwagę, orzekając w tego typu sprawach, nie robią tego. Częściej posługują się uproszczeniem, że „twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się moje prawa”, a to jest zaprzeczeniem wymaganego w orzecznictwie ETPCz dokonywania balansowania praw i wolności. Równie często, co miało miejsce i w tej sprawie, dokonują oceny, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, biorąc pod uwagę nie czynniki obiektywne, a jego subiektywne odczucia.

Życzyłabym nam wszystkim więcej tak mądrych i tak dobrze uzasadnionych orzeczeń sądów.