W pewnym momencie stało się to kłopotliwe nawet dla samych polityków PiS. W 2017 roku, podczas kolejnej rocznicy, Jarosław Kaczyński podziękował Antoniemu Macierewiczowi i cofnął go na drugi plan. Bo jego rewelacje były strawne już tylko dla najtwardszego elektoratu PiS.

Prokuratura daleka od spiskowych tez

W środę prokuratura ogłosiła kolejne przedłużenie śledztwa w sprawie katastrofy, tym razem do końca roku. Zwrócono uwagę na trudności we współpracy z Rosją oraz na to, że trzech rosyjskich wojskowych ze smoleńskiego lotniska jest ściganych listem gończym w związku z zarzutami sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Zespół Śledczy nr 1 powołany przy Prokuraturze Krajowej tuż po przejęciu władzy przez PiS budził ogromne oczekiwania i nadzieje na prawicy. Jednak szybko się okazało, że mimo otwartych szuflad po rządach PO, przychylności całego aparatu władzy i służb, nie znaleziono żadnych nowych dowodów. Co więcej, prokuratorzy mimo presji trzymali się z dala od ustaleń podkomisji smoleńskiej. Ich śledztwo okazało się odporne na pojawiające się od czasu do czasu rewelacje Macierewicza.

Mimo bezprecedensowego zaangażowania sił i środków, międzynarodowego zespołu wybitnych biegłych, eksperymentów kryminalistycznych, setek opinii i ekspertyz oraz przesłuchań ponad 1 tys. świadków i przygotowania blisko 2 tys. tomów akt, prokuratorom nie udało się potwierdzić żadnej z tez, które wskazywałyby na zamach.

Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej należy doprowadzić do końca

Już w 2022 roku jeden z wycieków z raportu prokuratorskiego jasno stwierdzał: „Na ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej nie znaleziono obrażeń, które wskazywałyby na wybuch”. Mimo że próbowano bagatelizować jego wagę, stało się jasne, że prokuratura nie ruszyła w tej sprawie z miejsca. Również polityczne oskarżenia Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego o zdradę dyplomatyczną nigdy nie przełożyły się na czynności procesowe, które zaowocowałyby aktem oskarżenia i postawieniem tych polityków przed sądem.

Skomplikowana sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie, a także istniejące od samego początku trudności we współpracy z Rosjanami i śledczymi Putina, przeistoczyły się teraz w brak realizacji wniosków procesowych. Perspektywa, że coś się zmieni, wydaje się marna. Niemniej jednak dobrze, że śledztwo prokuratorskie zostało przedłużone i będzie toczyć się bez presji i nacisków. Wszyscy mamy poczucie, że sprawę należy doprowadzić do końca.