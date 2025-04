Główne śledztwo dotyczące przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej zostało wszczęte 10 kwietnia 2010 roku. Jak przekazał w środowym komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, postępowanie znajduje się obecnie w fazie ad personam, prowadzone jest przeciwko rosyjskiemu kontrolerowi lotów, podpułkownikowi Pawłowi P., i dwóm innym rosyjskim oficerom, podejrzanym o sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym, następstwem czego była śmierć wielu osób. Na wniosek prokuratury sąd wydał postanowienia o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Obecnie są oni poszukiwani listami gończymi.

Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej: jakie wersje biorą pod uwagę prokuratorzy

Prokuratura Krajowa podaje, że w ramach śledztwa równolegle weryfikowanych jest wiele wersji kryminalistycznych, w tym: wersja zakładająca błędy członków grupy kierowania lotami na lotnisku Smoleńsk-Północny, wersja wskazująca na błędy załogi samolotu, wersja uwzględniająca ewentualną niesprawność samolotu oraz wersja zakładająca różne formy sabotażu.

We wrześniu 2024 roku do Prokuratury Krajowej wpłynęła licząca kilkaset stron opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych, sporządzona w języku angielskim. Z uwagi na obszerność dokumentu – kilkaset stron wraz z załącznikami – oraz specjalistyczne słownictwo (z zakresu chemii, medycyny, lotnictwa, inżynierii i matematyki obliczeniowej, fotogrametrii itp.), po wstępnych konsultacjach z tłumaczami wyznaczono termin na sporządzenie tłumaczenia do 31 marca 2025 roku. Ostatecznie, na wniosek tłumaczy (w uzasadnieniu wniosku wskazano na skomplikowany język, specjalistyczne słownictwo i złożoną tematykę opinii, a także konieczność dodatkowych specjalistycznych konsultacji), wyznaczono nowy termin do 31 maja 2025 roku.

Zarzuty dla 41 rosyjskich biegłych medyków sądowych

Prokuratorzy prowadzą również śledztwo dotyczące poświadczenia nieprawdy przez rosyjskich biegłych medyków sądowych w sporządzonych przez nich opiniach medyczno-sądowych. Jak poinformował prok. Przemysław Nowak, „w toku postępowania uzyskano materiał dowodowy pozwalający na ustalenie, że w 61 sekcjach zwłok dotyczących 60 ofiar katastrofy polskiego samolotu rosyjscy medycy sądowi w wydanych przez siebie opiniach medyczno-sądowych poświadczyli nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie dla prowadzonego śledztwa”. Jak wyjaśnił, „nieprawdziwe zapisy w opiniach dotyczyły różnych okoliczności, w tym braku opisu cech identyfikacyjnych poszczególnych ofiar, braku opisu istotnych obrażeń ciała, opisania narządów i obrażeń ciała, które w konkretnym przypadku nie istniały, a także opisania wykonanych czynności w zakresie preparatyki sekcyjnej, których faktycznie nie wykonano”.