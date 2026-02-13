Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nagranie rekrutacyjne opublikowała CIA?

Kto jest celem kampanii rekrutacyjnej CIA skierowanej do Chińczyków?

Jakie napięcia występują w chińskich siłach zbrojnych i z czego wynikają?

Jakie były konsekwencje wcześniejszych działań agentów CIA w Chinach?

Film zamieszczony na oficjalnym kanale CIA w serwisie YouTube nosi tytuł „Powód, by wystąpić naprzód: aby ocalić przyszłość”. Przedstawia fikcyjnego oficera chińskiej armii, który po rozczarowaniu postawą swoich przełożonych decyduje się na kontakt z amerykańskim wywiadem.

W nagraniu narrator mówi: „To świat, który znam – obrona ojczyzny i ochrona ludzi. Ale z dnia na dzień coraz wyraźniej widzę, że przywódcy chronią przede wszystkim własne interesy”. W dalszej części bohater stwierdza: „Nie mogłem pozwolić, by ich szaleństwo stało się częścią przyszłości mojej córki”.

CIA wykorzystuje internet, by dotrzeć do chińskich żołnierzy

To już piąty materiał rekrutacyjny w języku mandaryńskim opublikowany przez CIA od października 2024 r. Dyrektor agencji John Ratcliffe powiedział agencji Reutera, że filmy docierają do wielu obywateli Chin, mimo że YouTube jest w tym kraju oficjalnie zablokowany. Dostęp do takich treści możliwy jest przy użyciu oprogramowania omijającego państwową kontrolę internetu.