CIA próbuje werbować Chińczyków. Wypuszczono nagranie skierowane do żołnierzy

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) opublikowała w języku mandaryńskim nagranie rekrutacyjne skierowane do żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA). Działanie amerykańskiego wywiadu interpretowane jest jako próba wykorzystania napięć w chińskich siłach zbrojnych po serii głośnych czystek na najwyższych szczeblach dowodzenia.

Publikacja: 13.02.2026 14:42

CIA opublikowało nagranie skierowane do potencjalnych chińskich informatorów

Foto: YouTube/@CentralIntelligenceAgency

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nagranie rekrutacyjne opublikowała CIA?
  • Kto jest celem kampanii rekrutacyjnej CIA skierowanej do Chińczyków?
  • Jakie napięcia występują w chińskich siłach zbrojnych i z czego wynikają?
  • Jakie były konsekwencje wcześniejszych działań agentów CIA w Chinach?

Film zamieszczony na oficjalnym kanale CIA w serwisie YouTube nosi tytuł „Powód, by wystąpić naprzód: aby ocalić przyszłość”. Przedstawia fikcyjnego oficera chińskiej armii, który po rozczarowaniu postawą swoich przełożonych decyduje się na kontakt z amerykańskim wywiadem.

W nagraniu narrator mówi: „To świat, który znam – obrona ojczyzny i ochrona ludzi. Ale z dnia na dzień coraz wyraźniej widzę, że przywódcy chronią przede wszystkim własne interesy”. W dalszej części bohater stwierdza: „Nie mogłem pozwolić, by ich szaleństwo stało się częścią przyszłości mojej córki”.

CIA wykorzystuje internet, by dotrzeć do chińskich żołnierzy

To już piąty materiał rekrutacyjny w języku mandaryńskim opublikowany przez CIA od października 2024 r. Dyrektor agencji John Ratcliffe powiedział agencji Reutera, że filmy docierają do wielu obywateli Chin, mimo że YouTube jest w tym kraju oficjalnie zablokowany. Dostęp do takich treści możliwy jest przy użyciu oprogramowania omijającego państwową kontrolę internetu.

W ubiegłym roku w chińskich mediach społecznościowych pojawiła się wygenerowana przez sztuczną inteligencję parodia podobnych nagrań CIA w języku angielskim, która w ironicznym tonie krytykowała życie w USA i „manipulacje elit z Wall Street”.

Czystki w armii Chin po decyzji Xi Jinpinga

Działania CIA zbiegają się z poważnymi przetasowaniami w chińskich siłach zbrojnych. Przywódca Chin i zwierzchnik sił zbrojnych Xi Jinping w ubiegłym miesiącu objął śledztwem najwyższego rangą generała pod zarzutem korupcji.

Postępowanie wobec Zhang Youxia, uznawanego dotąd za jednego z najbliższych współpracowników Xi, wywołało poruszenie w zachodnich służbach wywiadowczych. Dochodzeniem objęto także Liu Zhenli, członka Centralnej Komisji Wojskowej.

Xi Jinping przejmuje pełną kontrolę nad armią
Polityka
Czystka generałów w Chinach. Czy to przygotowanie do inwazji na Tajwan?

W ostatnich latach z armii usunięto również innych wysokich rangą oficerów i urzędników resortu obrony, w tym byłego ministra obrony Li Shangfu, w związku z podejrzeniami korupcji lub braku lojalności wobec władz.

We wtorek Xi Jinping przyznał, że armia przeszła „rewolucycyjne hartowanie w walce z korupcją”. Podkreślił przy tym lojalność żołnierzy wobec Komunistycznej Partii Chin.

Według doniesień medialnych chińskie władze w latach 2010–2012 rozbiły znaczną część siatki agenturalnej CIA w Chinach, a ponad tuzin informatorów miało zostać zabitych lub uwięzionych. „The New York Times” informował, że jeden z nich został zastrzelony przed budynkiem rządowym na oczach współpracowników jako ostrzeżenie dla innych.

Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian oświadczył, że Pekin „podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zdecydowanie zwalczać infiltrację i działalność sabotażową antychińskich sił za granicą”, dodając, że próby ingerencji nie odniosą skutku.

Źródło: rp.pl

