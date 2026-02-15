Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Skąd się bierze niechęć do węży? Naukowcy znaleźli prawdopodobną odpowiedź w przedszkolu

Skąd bierze się niechęć do węży – i czy zaczyna się już w przedszkolu? Badania naukowców z USA i Kanady pokazują, że sposób mówienia o tych zwierzętach może mieć znaczenie wcześniej, niż się wydaje.

Publikacja: 15.02.2026 11:27

Gałęźnica szorstkołuska, gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych.

Gałęźnica szorstkołuska, gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma wczesne dzieciństwo w kształtowaniu się postaw wobec węży?
  • W jaki sposób język używany przez dorosłych może wzmocnić negatywne skojarzenia u dzieci?
  • Jak wpływa kontakt z materiałami edukacyjnymi o wężach na nastawienie dzieci?
  • Jaką rolę odgrywa ewolucja i kultura w kształtowaniu lęku przed wężami?
  • Dlaczego węże są szczególnie narażone na negatywne postawy i jakie ma to konsekwencje dla ich ochrony?

Pięcioletnie dzieci nie postrzegają węży tak jak większości zwierząt, a duży wpływ ma na to język używany przez dorosłych. Pokazują to badania przeprowadzone w Ameryce Północnej i opublikowane w czasopiśmie „Anthrozoös”. Naukowcy sprawdzali, jak dzieci w wieku przedszkolnym myślą o wężach oraz jak na te wyobrażenia wpływa język używany w rozmowach i książkach.

Projekt badawczy zrealizowali naukowcy z Oregon State University oraz University of Regina. Zwracają oni uwagę, że węże należą do zwierząt wyjątkowo silnie obciążonych negatywnymi skojarzeniami kulturowymi. W wielu społeczeństwach budzą lęk i niechęć, mimo że odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu wielu ekosystemów. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody setki gatunków węży są zagrożone wyginięciem, jednak ochrona tych zwierząt rzadko budzi takie zainteresowanie jak działania podejmowane na rzecz bardziej „sympatycznych” gatunków.

Czytaj więcej

Kolejne pokolenia muszek także rozmnażają się przez partenogenezę. Mogą jednak także rozmnażać się p
Technologie
Do rozmnażania nie jest potrzebny samiec. Naukowcy dokonali przełomu

Z wcześniejszych prac, które przywołują autorzy badania, wynika, że u ponad połowy ludzi węże wywołują jakiś poziom lęku, a przeciętny Amerykanin ma wobec nich negatywne nastawienie. Dane wskazują również, że w Stanach Zjednoczonych część kierowców celowo opuszcza tor jazdy, by rozjechać węża znajdującego się na drodze.

Reklama
Reklama

W opisywanym badaniu udział wzięło ponad sto dzieci w wieku około pięciu lat oraz ich rodzice. Dzieci oglądały zdjęcia węży i słuchały krótkiej opowieści o dniu z życia jednego z nich. W zależności od wersji historii wąż był przedstawiany albo w sposób bezosobowy, pozbawiony odniesień do uczuć i potrzeb, albo bardziej „osobowo”, z akcentem na to, że jest żywym zwierzęciem. Naukowcy przyglądali się też temu, jak rodzice spontanicznie komentują ilustracje i jakich słów używają w rozmowie z dziećmi.

Niechęć do węży – czy uczymy się jej w dzieciństwie?

Aby sprawdzić, jak dzieci porządkują swoje wyobrażenia, poproszono je o ocenę podobieństw. Miały zdecydować, czy wąż jest bardziej podobny do człowieka, do innych zwierząt, czy raczej do rzeczy nieożywionych. Okazało się, że już sam kontakt ze zdjęciami i prosta, neutralna opowieść wpływały na sposób myślenia dzieci.

Czytaj więcej

Nowe wytyczne pediatrów obejmują nie tylko telewizję, lecz także smartfony i platformy społecznościo
Psychologia
Godzina przed TV to już przeszłość? Eksperci z AAP zmieniają podejście do ekranów u dzieci

Wyniki badań pokazały, że pięciolatki nie uznają węży za podobne do innych zwierząt „z automatu”. Taki sposób myślenia pojawiał się dopiero wtedy, gdy dzieci wcześniej uczestniczyły w rozmowie lub prostym, neutralnym wprowadzeniu na temat węży – np. podczas oglądania zdjęć lub słuchania krótkiej opowieści.

Jednocześnie badacze zauważyli, że negatywne komentarze dorosłych oraz język traktujący węża jak coś bezosobowego osłabiały skłonność dzieci do dostrzegania w nim cech zbliżonych do ludzkich. Gdy dzieci nie miały wcześniejszego kontaktu ze zdjęciami ani opowieścią o wężach, rzadko uznawały je za podobne nie tylko do ludzi, ale także do innych zwierząt. Po ponownym wprowadzeniu ilustracji i krótkiej rozmowy o biologii węży oraz ich potrzebach sposób myślenia dzieci znów się zmieniał – węże zaczynały być postrzegane jako zwierzęta, choć nadal wyraźnie odróżniane od ludzi.

Dlaczego nie lubimy węży? Odpowiedź może kryć się w dzieciństwie

Autorzy pracy zwracają uwagę, że wczesne dzieciństwo to okres, w którym kształtują się podstawowe schematy postrzegania zwierząt. – Wygląda na to, że pięcioletnie dzieci, przynajmniej w kulturach zachodnich, mają skłonność do postrzegania węży jako bardzo odmiennych od innych zwierząt, a negatywny i odczłowieczający język może ten sposób myślenia wzmacniać – powiedział Jeff Loucks, jeden ze współautorów badania. – Jednocześnie nawet niewielki kontakt z wężami i poznanie ich podstawowych potrzeb biologicznych może działać jak swoista „szczepionka” przeciwko negatywnym postawom wobec tych zwierząt, sprzyjając większej trosce i szacunkowi – dodał. 

Reklama
Reklama

Naukowcy wielokrotnie już analizowali, dlaczego ludzie mają lęk przed wężami i jak głęboko jest on zakorzeniony w biologii i psychice człowieka. Badania z zakresu psychologii ewolucyjnej pokazują, że ludzie – podobnie jak inne naczelne – reagują na węże szybciej i silniejszym lękiem niż na większość innych zwierząt, nawet jeśli nigdy wcześniej nie mieli z nimi kontaktu. Sugeruje to, że strach przed wężami mógł wykształcić się w toku ewolucji jako mechanizm chroniący przed realnym zagrożeniem w środowisku pierwotnym.

Czytaj więcej

Naukowcy zaobserwowali niezwykłe zjawisko na Wyspach Galapagos
Nauka
Zaskakujący zwrot ewolucji. Ten gatunek odnowił cechy sprzed milionów lat

Badania antropologiczne i psychologiczne wskazują również, że lęk przed wężami jest wzmacniany kulturowo – szczególnie w społeczeństwach, w których w mitach, religii, filmach czy literaturze przedstawia się je jako istoty groźne lub złowrogie. U części osób prowadzi to do rozwoju ofidiofobii, czyli silnego, irracjonalnego lęku przed wężami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia Zwierzęta
Prokrastynacja to nie tylko lenistwo. Może być znakiem odkrywczego umysłu
Psychologia
Prokrastynacja to nie tylko lenistwo. Może być znakiem odkrywczego umysłu
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Nowe badania wykazało, że ludzie chętniej pomagają innym, gdy sami znajdują się w trudnej sytuacji
Psychologia
Kto chętniej pomoże drugiej osobie – bogaty czy biedny? Naukowcy znają odpowiedź
Naukowcy przeprowadzili badania dotyczące kobiet z ADHD i wpływu, jaki ma na nie okres okołomenopauz
Psychologia
ADHD a menopauza: Naukowcy odkryli zależność
Badanie dotyczyło związku między sposobem spędzania czasu a ryzykiem depresji.
Psychologia
Nie chcesz mieć depresji? Naukowcy z Holandii mówią wprost: wyłącz telewizor i zrób tę jedną rzecz
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama