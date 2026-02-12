Reklama
Godzina przed TV to już przeszłość? Eksperci z AAP zmieniają podejście do ekranów u dzieci

Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? To pytanie od lat wraca w rozmowach rodziców i specjalistów. Najnowsze stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii pokazuje jednak, że sama liczba minut to tylko fragment większej układanki.

Publikacja: 12.02.2026 11:06

Nowe wytyczne pediatrów obejmują nie tylko telewizję, lecz także smartfony i platformy społecznościowe.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmienia się podejście do kwestii czasu spędzanego przez dzieci przy ekranach?
  • Jakie są zależności między intensywnością korzystania z mediów a rozwojem dzieci?
  • Jaki wpływ ma projektowanie technologii na zaangażowanie dzieci w media cyfrowe?
  • Dlaczego liczba godzin spędzanych przed ekranem nie jest jedynym wyznacznikiem wpływu mediów na dzieci?
  • Jakie są obecne rekomendacje dla rodziców dotyczące czasu ekranowego dla dzieci?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics” pokazuje, że rozmowa o dzieciach i ekranach wyraźnie się zmienia. Nie chodzi już wyłącznie o to, ile godzin dziecko spędza przed telefonem czy telewizorem. Autorzy proponują spojrzeć szerzej – na cały świat cyfrowy, w którym dzieci dziś dorastają.

AAP używa określenia „ekosystem cyfrowy”. To pojęcie obejmuje telewizję, internet, media społecznościowe, gry, aplikacje, algorytmy podsuwające kolejne treści, a także wirtualnych asystentów i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. W takim ujęciu ekran nie jest już tylko urządzeniem, a bramą do systemu, który działa według określonych zasad – niekoniecznie dobrych dla dzieci. 

Pozostało jeszcze 89% artykułu

