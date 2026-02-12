4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Nowe wytyczne pediatrów obejmują nie tylko telewizję, lecz także smartfony i platformy społecznościowe.
Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics” pokazuje, że rozmowa o dzieciach i ekranach wyraźnie się zmienia. Nie chodzi już wyłącznie o to, ile godzin dziecko spędza przed telefonem czy telewizorem. Autorzy proponują spojrzeć szerzej – na cały świat cyfrowy, w którym dzieci dziś dorastają.
AAP używa określenia „ekosystem cyfrowy”. To pojęcie obejmuje telewizję, internet, media społecznościowe, gry, aplikacje, algorytmy podsuwające kolejne treści, a także wirtualnych asystentów i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. W takim ujęciu ekran nie jest już tylko urządzeniem, a bramą do systemu, który działa według określonych zasad – niekoniecznie dobrych dla dzieci.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najnowsze analizy danych z 40-letniego badania pokazują, że osoby, u których w wieku nastoletnim występowały sil...
„Uważaj, bo zaraz strącisz ten kubek”. Dla większości to zwykła uwaga, dla osoby z ADHD – bolesny cios, który ur...
Koreańscy naukowcy przeprowadzili badania, które dowiodły, że zamożniejsi mężczyźni w średnim wieku wykazują wyż...
Seks wiąże się z niższym odczuwaniem stresu, ale tylko w dniu, w którym go uprawiamy – wynika z najnowszych bada...
W ostatnich latach ADHD stało się jednym z najczęściej przywoływanych terminów w debacie o zdrowiu psychicznym d...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas