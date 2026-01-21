Aktualizacja: 21.01.2026 05:40 Publikacja: 21.01.2026 04:52
Gubernator obwodu Jurij Slisuar napisał w serwisie Telegram, że ukraińskie drony były strącane nad trzema rejonami na terenie obwodu.
Rosyjski dron typu Forpost, który – jak podkreśla strona ukraińska – kosztuje ok. 7,5 mln dolarów, został zniszczony przez operatorów dronów z 80. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej 8. Korpusu Ukraińskich Wojsk Powietrzno-Desantowych.
Informację taką przekazał gubernator obwodu Andriej Kłyczkow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że na terenie obwodu dochodzi do przerw w dostawach prądu i wody. Kłyczkow podał, że doszło do uszkodzeń infrastruktury energetycznej i paliwowej na terenie obwodu. Do przerw w dostawie prądu i wody dochodzi w dwóch dzielnicach stolicy obwodu, mieście Orzeł. Ponadto w mieście uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych.
Mer Soczi Andriej Proszunin poinformował o odparciu ataku dronów na kurort. Szczątki strąconych dronów miały spaść na jedną z ulic w Soczi, nie wywołując jednak zniszczeń. W ataku nikt nie ucierpiał.
O ataku poinformował gubernator Weniamin Kondratiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że szczątki zestrzelonego drona wywołały pożar na terenie Afipskiej Rafinerii, jednak – jak zapewnił Kondratiew – infrastruktura obiektu nie ucierpiała. Ponadto szczątki strąconych dronów miały uszkodzić budynek gospodarczy we wsi Lwowskoje.
Gubernator Republiki Murat Kumpiłow poinformował, że spośród 11 rannych w ataku dronów na rejon tachtamukajski w Republice Adygei dziewięciu zostało hospitalizowanych. We wsi Nowa Adygeja po ataku ukraińskich dronów w płomieniach stanął budynek mieszkalny i parking na którym całkowitemu zniszczeniu uległo 15 samochodów, a 25 zostało uszkodzonych. Po ataku dronów na terenie rejonu ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem na kanale ASTRA w serwisie Telegram pojawiła się informacja, że w budynek mieszkalny na terenie Republiki Adygei uderzył nie dron, lecz pocisk wystrzelony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.
O spotkaniu Władimira Kołokołcewa z Miguelem Díazem-Canelem poinformowała rzeczniczka rosyjskiego MSW Irina Wołk. Rosyjski minister przekazał prezydentowi Kuby kondolencje z powodu funkcjonariuszy MSW Kuby i żołnierzy kubańskiej armii w czasie interwencji wojskowej USA w Wenezueli (Kubańczycy należeli do ochrony uprowadzonego przez USA przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro). Kołkołcew podkreślił, że Rosja sprzeciwia się ingerencji państw trzecich w wewnętrzne sprawy innych państw.
Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” poinformował, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły dwa kontrataki przeprowadzone przez jednostki 1. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy i 113. Brygady Obrony Terytorialnej w rejonie wsi Osinowo i Putnikowo. Ukraińcy mieli stracić w tych potyczkach 10 żołnierzy i dwa pojazdy.
