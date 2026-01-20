05:05
20.01.2026

Rosjanie informują o strąceniu trzech dronów nad obwodem woroneskim

Informację o strąceniu dronów podał gubernator obwodu Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach. 

04:49
20.01.2026

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych publikują nagranie ilustrujące zniszczenie rosyjskiego zestawu S-300

Nagranie pojawiło się na profilu 412. Brygady Sił Systemów Bezzałogowych. 

04:47
20.01.2026

Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki na rosyjskie pozycje w rejonie kupiańskim

Nagranie pojawiło się na profilu 77. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej. 

04:44
20.01.2026

Kijów był w nocy celem ataku powietrznego Rosji

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uszkodzeniu budynków mieszkalnych w rejonie dniprowskim. Z kolei Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej podał,  że w rejonie dniprowskim doszło do pożaru magazynów. Jest informacja o jednej rannej osobie. W lewobrzeżnym Kijowie doszło do przerw w dostawach prądu. Część odbiorców mieszkających na lewym brzegu Kijowu zostało też pozbawionych dostaw wody. 

04:42
20.01.2026

Rosyjski atak powietrzny na Zaporoże

O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. W wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny. Nie ma informacji o ofiarach.

04:40
20.01.2026

Rosjanie poderwali w nocy ciężki myśliwiec MiG-31K

MiG-31K może przenosić pociski hipersoniczne Kindżał zdolne do rażenia celów na całej Ukrainie. 

04:38
20.01.2026

Nocny alarm powietrzny na Ukrainie

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że Rosjanie poderwali w nocy bombowce strategiczne Tu-95MS z bazy lotniczej Ołenia na Półwyspie Kolskim. 

04:33
20.01.2026

15 lat więzienia dla agenta FSB, który próbował podpalić podstację energetyczną na Ukrainie

Ukraińska SBU informuje o skazaniu na 15 lat więzienia 21-letniego sprzedawcy ze sklepu w obwodzie kirowohradzkim, który – jak dowiedziono – nawiązał współpracę z rosyjską FSB. Rosjanie zwrócili na niego uwagę ze względu na umieszczane przez niego w internecie prorosyjskie wpisy. Po nawiązaniu współpracy z Rosjanami 21-latek zaczął im przekazywać współrzędne ukraińskich podstacji energetycznych, a następnie przyjął zadanie podpalenia jednej z podstacji. Mężczyzna przekazywał też Rosjanom informacje na temat rozmieszczenia ukraińskich wojsk, co miało pomóc w przeprowadzaniu ataków rakietowych na ich pozycje. 

04:31
20.01.2026

W nocy działanie wstrzymały cztery rosyjskie lotniska

Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Samarze, Saratowie, Penzie i Jarosławiu. Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że działanie lotnisk wstrzymano w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotom cywilnym. 

04:29
20.01.2026

Rosjanie informują o odparciu dwóch ukraińskich kontrataków w rejonie Kupiańska

Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że dwa kontrataki zostały odparte w rejonie wsi Pałamariwka. Ukraińcy mieli w trakcie walk stracić do pięciu żołnierzy i pojazd wojskowy. 

04:26
20.01.2026

Obwód rostowski był w nocy celem ataku ukraińskich dronów

Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował o strąceniu dronów nad sześcioma rejonami obwodu. Na razie nie ma informacji o ofiarach ataku, ani zniszczeniach. 

04:25
20.01.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1426 dniu wojny

04:24
20.01.2026

