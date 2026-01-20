Aktualizacja: 20.01.2026 05:05 Publikacja: 20.01.2026 04:52
Informację o strąceniu dronów podał gubernator obwodu Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.
Nagranie pojawiło się na profilu 412. Brygady Sił Systemów Bezzałogowych.
Nagranie pojawiło się na profilu 77. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej.
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uszkodzeniu budynków mieszkalnych w rejonie dniprowskim. Z kolei Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej podał, że w rejonie dniprowskim doszło do pożaru magazynów. Jest informacja o jednej rannej osobie. W lewobrzeżnym Kijowie doszło do przerw w dostawach prądu. Część odbiorców mieszkających na lewym brzegu Kijowu zostało też pozbawionych dostaw wody.
O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. W wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny. Nie ma informacji o ofiarach.
MiG-31K może przenosić pociski hipersoniczne Kindżał zdolne do rażenia celów na całej Ukrainie.
Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że Rosjanie poderwali w nocy bombowce strategiczne Tu-95MS z bazy lotniczej Ołenia na Półwyspie Kolskim.
Ukraińska SBU informuje o skazaniu na 15 lat więzienia 21-letniego sprzedawcy ze sklepu w obwodzie kirowohradzkim, który – jak dowiedziono – nawiązał współpracę z rosyjską FSB. Rosjanie zwrócili na niego uwagę ze względu na umieszczane przez niego w internecie prorosyjskie wpisy. Po nawiązaniu współpracy z Rosjanami 21-latek zaczął im przekazywać współrzędne ukraińskich podstacji energetycznych, a następnie przyjął zadanie podpalenia jednej z podstacji. Mężczyzna przekazywał też Rosjanom informacje na temat rozmieszczenia ukraińskich wojsk, co miało pomóc w przeprowadzaniu ataków rakietowych na ich pozycje.
Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Samarze, Saratowie, Penzie i Jarosławiu. Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że działanie lotnisk wstrzymano w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotom cywilnym.
Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że dwa kontrataki zostały odparte w rejonie wsi Pałamariwka. Ukraińcy mieli w trakcie walk stracić do pięciu żołnierzy i pojazd wojskowy.
Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował o strąceniu dronów nad sześcioma rejonami obwodu. Na razie nie ma informacji o ofiarach ataku, ani zniszczeniach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1426 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W tym odcinku rozmawiamy o narastającym kryzysie gospodarczym w Niemczech, o tym, dlaczego coraz więcej Niemców...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraiński ruch oporu ATESZ informuje o t...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 14 na 15 stycznia ukraińskie dr...
– Pod wpływem amerykańskiej presji Grenlandczycy zaczęli doceniać plusy unii z Danią – mówi Piotr Szymański, Ośr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas