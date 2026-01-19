Aktualizacja: 19.01.2026 05:37 Publikacja: 19.01.2026 05:02
„Nadszedł na to czas i to zostanie zrobione” - zapowiedział prezydent USA we wpisie w serwisie Truth Social.
Informację o poszkodowanej w ataku osobie przekazał gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie, że Zaporoże może być celem rosyjskiego ataku przy użyciu bomb lotniczych.
Chersońska administracja obwodowa podała, że w ataku, do którego doszło w niedzielę o godzinie 21.00 czasu lokalnego ranna została 32-letnia kobieta i 28-letni mężczyzna. Obydwoje zostali hospitalizowani.
Alarm ogłoszono w związku z groźbą rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych.
Informacje takie przekazuje stojący na czele ukraińskiej administracji wojskowej obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu na kanale w serwisie Telegram wynika, że Rosjanie nie wywiązali się z obietnicy naprawy systemu ogrzewania w mieście, który ucierpiał w czasie walk o Siewierodonieck w 2022 roku.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Penzie i Saratowie.
Iwan Bigma, rzecznik prasowy rosyjskiego Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że kontrataki odparli żołnierze jednostek wchodzących w skład 6. Armii. Nacierać miały jednostki ukraińskiej 92. Brygady Szturmowej w rejonie wsi Błahodatiwka. W czasie natarcia Ukraińcy mieli stracić do 10 żołnierzy i dwa pojazdy opancerzone.
Informacje takie przekazuje gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że drony były strącane nad trzema rejonami obwodu woroneskiego i nad jednym miastem. Według Gusiewa w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1425 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W tym odcinku rozmawiamy o narastającym kryzysie gospodarczym w Niemczech, o tym, dlaczego coraz więcej Niemców...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraiński ruch oporu ATESZ informuje o t...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 14 na 15 stycznia ukraińskie dr...
– Pod wpływem amerykańskiej presji Grenlandczycy zaczęli doceniać plusy unii z Danią – mówi Piotr Szymański, Ośr...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 stycznia ukraińskie dr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas