05:36 Donald Trump zarzuca Danii, że nie oddaliła rosyjskiego zagrożenia od Grenlandii

„Nadszedł na to czas i to zostanie zrobione” - zapowiedział prezydent USA we wpisie w serwisie Truth Social.

05:16 Jedna osoba ranna w wieczornym ataku Rosjan na Zaporoże

Informację o poszkodowanej w ataku osobie przekazał gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie, że Zaporoże może być celem rosyjskiego ataku przy użyciu bomb lotniczych.

05:14 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan w obwodzie charkowskim

05:13 Dwie osoby ranne w wieczornym ataku drona na Chersoń

Chersońska administracja obwodowa podała, że w ataku, do którego doszło w niedzielę o godzinie 21.00 czasu lokalnego ranna została 32-letnia kobieta i 28-letni mężczyzna. Obydwoje zostali hospitalizowani.

05:12 Nocny alarm powietrzny w Kijowie

Alarm ogłoszono w związku z groźbą rosyjskiego ataku przy użyciu pocisków balistycznych.

05:07 Ukraińcy: W blokach mieszkalnych w okupowanym Siewierodoniecku nie ma ogrzewania

Informacje takie przekazuje stojący na czele ukraińskiej administracji wojskowej obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu na kanale w serwisie Telegram wynika, że Rosjanie nie wywiązali się z obietnicy naprawy systemu ogrzewania w mieście, który ucierpiał w czasie walk o Siewierodonieck w 2022 roku.

05:06 W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Penzie i Saratowie.

05:02 Rosjanie informują o odparciu dwóch ukraińskich kontrataków w rejonie Kupiańska

Iwan Bigma, rzecznik prasowy rosyjskiego Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że kontrataki odparli żołnierze jednostek wchodzących w skład 6. Armii. Nacierać miały jednostki ukraińskiej 92. Brygady Szturmowej w rejonie wsi Błahodatiwka. W czasie natarcia Ukraińcy mieli stracić do 10 żołnierzy i dwa pojazdy opancerzone.

05:01 W nocy nad obwodem woroneskim strącone zostały 24 drony

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że drony były strącane nad trzema rejonami obwodu woroneskiego i nad jednym miastem. Według Gusiewa w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.

04:58 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1425 dniu wojny

