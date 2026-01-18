07:31 Informacje operacyjne ukraińskiej armii o starciach ostatniej doby

W ciągu ostatnich 24 godzin łącznie odnotowano 133 starcia bojowe. Najwięcej było ich na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińskie wojska powstrzymały 45 ataków rosyjskiego agresora.

07:07 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 830 żołnierzy, pięć czołgów, pięć pojazdów opancerzonych, 33 zestawy artyleryjskie, jedną wyrzutnię rakiet, 845 dronów i 105 pojazdów (w tym cystern).

06:48 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1424 dniu wojny

Foto: PAP