Aktualizacja: 18.01.2026 07:51 Publikacja: 18.01.2026 06:30
W ciągu ostatnich 24 godzin łącznie odnotowano 133 starcia bojowe. Najwięcej było ich na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińskie wojska powstrzymały 45 ataków rosyjskiego agresora.
W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 830 żołnierzy, pięć czołgów, pięć pojazdów opancerzonych, 33 zestawy artyleryjskie, jedną wyrzutnię rakiet, 845 dronów i 105 pojazdów (w tym cystern).
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
Rosja rozważa możliwość uderzenia w podstacje elektrowni jądrowych na Ukrainie – twierdzi ukraiński wywiad wojsk...
Jak poinformował minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino, którego cytuje agencja Reutera, w wyniku amerykańsk...
Mychajło Fedorow skutecznie walczył z Rosją m.in. w cyberprzestrzeni, będąc w ministerstwie cyfryzacji. Czy, sta...
Ukraina dysponuje zapasami paliwa na ponad 20 dni - ujawnił wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denys Szmyh...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas