Aktualizacja: 17.01.2026 08:08 Publikacja: 17.01.2026 06:30
W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 1 130 żołnierzy, trzy czołgi, sześć pojazdów opancerzonych, 31 zestawów artyleryjskich, jedną wyrzutnię rakiet, jeden system obrony powietrznej, 721 dronów i115 pojazdów (w tym cystern).
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
