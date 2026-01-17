07:06
17.01.2026

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje nowe dane o rosyjskich stratach 

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 1 130 żołnierzy, trzy czołgi, sześć pojazdów opancerzonych, 31 zestawów artyleryjskich, jedną wyrzutnię rakiet, jeden system obrony powietrznej, 721 dronów i115 pojazdów (w tym cystern).

06:47
17.01.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1423 dniu wojny 

Foto: PAP

06:30
16.01.2026

