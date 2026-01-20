Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rosja: Grenlandia nie jest naturalną częścią Danii

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow na dorocznej konferencji prasowej poinformował, że Rosja nie jest zainteresowana przejęciem kontroli nad Grenlandią. Dodał, że Stany Zjednoczone o tym wiedzą.

Publikacja: 20.01.2026 12:50

Siergiej Ławrow

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co Siergiej Ławrow mówi o zainteresowaniu Rosji kwestią Grenlandii?
  • Jak Rosja postrzega możliwość dialogu z przywódcami europejskimi?
  • Co Ławrow mówił o zakończeniu konfliktu na Ukrainie?

Ławrow stwierdził, że Grenlandia „nie jest naturalną częścią Danii”. Mówił też, że problem „byłych kolonii staje się obecnie coraz bardziej palący”. 

Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii. Od 986 roku do początku XV wieku była związana z Danią, a od XVIII wieku rozpoczęły się związki wyspy z Danią (była wówczas w unii z Norwegią). Po rozpadzie unii Norwegii z Danią w 1814 roku Grenlandia została częścią Królestwa Danii. Od 1979 roku wyspa cieszy się szeroką autonomią w ramach królestwa (od 1953 roku Grenlandia nie ma statusu kolonii).  

Siergiej Ławrow: Rosja nie ma nic wspólnego z kwestią Grenlandii

Szef MSZ Rosji zapewnił jednocześnie, że Moskwa „nie ma interesu”, by mieszać się w wewnętrzne sprawy Grenlandii i dodał, że Waszyngton wie, iż Rosja nie ma planu przejęcia kontroli nad wyspą, mimo twierdzeń Donalda Trumpa. Trump przekonuje, że USA musi przejąć kontrolę nad wyspą, aby chronić ją przed wpływami Rosji i Chin. Trump mówił wprost, że tylko Waszyngton może obronić wyspę przed Pekinem i Moskwą. Dlatego, zdaniem prezydenta USA, Dania powinna przekazać Stanom Zjednoczonym kontrolę nad Grenlandią. Rząd Danii i władze autonomiczne Grenlandii odrzucają jednak taką możliwość.  

Jeśli ktoś chce rozmawiać, nigdy nie odmawiamy, nawet wiedząc dobrze, uczynię to zastrzeżenie, że będzie prawdopodobnie niemożliwe osiągnięcie porozumienia z obecnymi przywódcami Europy

Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Ławrow mówił jedynie, że Rosja monitoruje „poważną sytuację geopolityczną” wokół Grenlandii. 

– Nie mamy nic wspólnego z tą kwestią. Z pewnością to obserwujemy; to bardzo poważna sytuacja geopolityczna – powiedział Ławrow. Jak dodał, że strona rosyjska „wyciągnie wnioski w zależności od rozstrzygnięcia tej kwestii”. 

Siergiej Ławrow zarzuca europejskim przywódcom, że przygotowują się na wojnę z Rosją

Szef MSZ Rosji mówił też, że Rosja jest otwarta na dialog z przywódcami państw europejskich, ale – jak dodał – Moskwa rozumie, że osiągnięcie porozumienia jest obecnie mało prawdopodobne. 

– Jeśli ktoś chce rozmawiać, nigdy nie odmawiamy, nawet wiedząc dobrze, uczynię to zastrzeżenie, że będzie prawdopodobnie niemożliwe osiągnięcie porozumienia z obecnymi przywódcami Europy – oświadczył Ławrow. 

– Doradzam wszystkim, którzy chcą z nami rozmawiać poważnie, aby nie mówili o tym głośno a potem nie rozglądali się po sali, lecz jeśli są rzeczywiście zainteresowani, niech po prostu zadzwonią – jak to jest w zwyczaju wśród dyplomatów – bez żadnych oskarżeń – dodał. 

Surowce na Grenlandii

Surowce na Grenlandii

Foto: Infografika PAP

Ławrow mówił też, że Rosja jest nadal zainteresowana dyplomatycznym zakończeniem wojny na Ukrainie (którą szef MSZ Rosji określa mianem „kryzysu”). Przekonywał, że Władimir Putin wielokrotnie to deklarował. – Jeśli spojrzy się na historię tego kryzysu, poczynając od 2014 roku, a zwłaszcza od 2022 roku, nie brakowało dobrej woli po stronie Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o zawieranie politycznych porozumień. Ale za każdym razem nasi zachodni, zwłaszcza europejscy, sąsiedzi, robili wszystko, co możliwe, by podważać te porozumienia. Działają tak samo, jeśli chodzi o inicjatywy przedstawiane przez administrację Donalda Trumpa, próbują na wszelkie sposoby odwieść amerykańską administrację od osiągnięcia porozumienia z Federacją Rosyjską – mówił. 

Ławrow powtórzył też, że Rosja stoi na stanowisku, iż konflikt na Ukrainie może zakończyć „wyeliminowanie jego rdzennych powodów”. Mówił też, że w jego ocenie z wypowiedzi europejskich polityków – w tym kontekście wymienił szefową KE Ursulę von der Leyen, szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas, ale też kanclerza Niemiec Friedricha Merza, brytyjskiego premiera Keira Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz sekretarza generalnego NATO Marco Ruttego – wskazują na to, że „poważnie przygotowują się na wojnę przeciw Rosji i tego nie ukrywają”. 

Mimo deklaracji Rosji to właśnie żądania Moskwy uniemożliwiają zakończenie wojny na Ukrainie, którą Rosja wywołała swoją pełnowymiarową agresją rozpoczętą 24 grudnia 2022 roku. Rosja domaga się wycofania Ukrainy z kontrolowanej jeszcze przez nią części obwodu donieckiego oraz wyklucza możliwość stacjonowania na Ukrainie europejskich sił, które miałyby gwarantować przestrzeganie przez Rosję warunków zawieszenia broni. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Moskwa Ukraina Kijów Osoby Siergiej Ławrow
