Aktualizacja: 21.01.2026 13:33 Publikacja: 21.01.2026 12:33
Foto: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces
Fedorow, dotychczasowy minister transformacji cyfrowej, objął stanowisko w zeszłym tygodniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył mu zadanie przyspieszenia innowacji technologicznych oraz wzmocnienia obrony Ukrainy – zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej.
W rozmowie z dziennikarzami Fedorow podkreślił, że pierwszym krokiem będzie reorganizacja zarządzania w resorcie obrony. – Jeśli ktoś nie wykazuje mierzalnych rezultatów, nie może pozostać w systemie – zapowiedział.
Jak dodał, jego zespół zebrał już szczegółowe dane dotyczące wydatków resortu, co pozwala wskazać obszary potencjalnych oszczędności w warunkach znacznej luki budżetowej. – Kluczowe jest to, że zaczęliśmy wszystko systematycznie liczyć – zaznaczył Fedorow, określając nowe podejście mianem „matematyki wojny”.
Czytaj więcej
W czwartą zimę wojny armii Władimira Putina udało się pogrążyć w ciemności i pozbawić ogrzewania...
Jednym z najważniejszych projektów ma być uruchomienie systemu „mission control” dla operacji dronowych. Ma on dostarczać szczegółowych danych na temat skuteczności załóg i przebiegu misji. Analogiczne rozwiązania mają objąć również artylerię.
– Musimy widzieć pełny obraz, aby uprościć i przyspieszyć proces podejmowania decyzji – podkreślił minister. Jego celem jest zwiększenie strat zadawanych Rosji do poziomu, który stanie się dla niej nie do utrzymania.
Czytaj więcej
Siłowe przyjęcie Grenlandii przez USA postawiłoby pod znakiem zapytania bezpieczeństwo wszystkich...
Fedorow zapowiedział także stworzenie systemu umożliwiającego sojusznikom Ukrainy trenowanie wojskowych modeli sztucznej inteligencji na danych bojowych zgromadzonych przez Kijów w trakcie niemal czteroletniej wojny.
We wtorek minister poinformował w mediach społecznościowych o uruchomieniu projektu „Dataroom” we współpracy z firmą Palantir. Jego celem jest rozwój narzędzi AI opartych na danych z pola walki, m.in. w celu skuteczniejszego przechwytywania rosyjskich dronów.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1427 dniu wojny
Foto: PAP
Od lutego 2022 r. Ukraina zebrała ogromne zasoby informacji – od szczegółowych statystyk bojowych po miliony godzin nagrań z dronów. Dane te są kluczowe dla trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. Fedorow już wcześniej określał je jako jeden z „atutów” Ukrainy w rozmowach z partnerami zagranicznymi.
Minister zapowiedział również głębszą integrację sojuszników w projekty obronne. Jego zespół korzysta z doradztwa m.in. amerykańskich ośrodków CSIS i RAND oraz brytyjskiego Royal United Services Institute.
Czytaj więcej
Rosja rozważa możliwość uderzenia w podstacje elektrowni jądrowych na Ukrainie – twierdzi ukraińs...
Fedorow poinformował także, że jeszcze w tym miesiącu Ukraina przetestuje własny odpowiednik popularnego chińskiego drona DJI Mavic, powszechnie wykorzystywanego przez obie strony konfliktu do rozpoznania.
Choć minister nie ujawnił producenta, zapowiedział, że nowa konstrukcja będzie wyposażona w porównywalną kamerę, ale zaoferuje dłuższy zasięg lotu.
Ukraina od dawna sygnalizuje ryzyka związane z uzależnieniem od chińskich technologii dronowych, zwłaszcza w kontekście zacieśniających się relacji Pekinu z Moskwą. – Będziemy mieć własnego Mavica – zapowiedział Fedorow.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad rok po upadku reżimu Asada nowe władze Syrii przystąpiły do konsolidacji terytorialnej podzielonego kraju....
W czwartą zimę wojny armii Władimira Putina udało się pogrążyć w ciemności i pozbawić ogrzewania część ukraiński...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
Rosja rozważa możliwość uderzenia w podstacje elektrowni jądrowych na Ukrainie – twierdzi ukraiński wywiad wojsk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas