Rewolucja w ukraińskiej armii. Ogłoszono duże zmiany

Nowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zapowiedział szeroko zakrojoną, opartą na danych reformę funkcjonowania wojska. Celem ma być zwiększenie skuteczności dowodzenia, lepsze wykorzystanie środków budżetowych oraz uzyskanie przewagi nad liczniejszą armią rosyjską.

Publikacja: 21.01.2026 12:33

Foto: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie cele przyświecają nowej reformie ukraińskiego wojska?
  • Jakie innowacje technologiczne planuje wdrożyć Ukraina w swojej armii?
  • W jaki sposób nowy system zarządzania operacjami ma zwiększyć efektywność dronów i artylerii?
  • Jakie znaczenie mają dane bojowe w kontekście współpracy Ukrainy z sojusznikami?
  • Jakie kroki podjęto w celu zmniejszenia zależności Ukrainy od chińskich dronów?
  • Jakie narzędzia sztucznej inteligencji są rozwijane w ramach projektu „Dataroom”?

Fedorow, dotychczasowy minister transformacji cyfrowej, objął stanowisko w zeszłym tygodniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył mu zadanie przyspieszenia innowacji technologicznych oraz wzmocnienia obrony Ukrainy – zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej.

Reforma Ministerstwa Obrony Ukrainy: rozliczanie dowódców i mierzenie wyników na froncie

W rozmowie z dziennikarzami Fedorow podkreślił, że pierwszym krokiem będzie reorganizacja zarządzania w resorcie obrony. – Jeśli ktoś nie wykazuje mierzalnych rezultatów, nie może pozostać w systemie – zapowiedział.

Jak dodał, jego zespół zebrał już szczegółowe dane dotyczące wydatków resortu, co pozwala wskazać obszary potencjalnych oszczędności w warunkach znacznej luki budżetowej. – Kluczowe jest to, że zaczęliśmy wszystko systematycznie liczyć – zaznaczył Fedorow, określając nowe podejście mianem „matematyki wojny”.

Wojna na Ukrainie. Drony, artyleria i dane z pola walki

Jednym z najważniejszych projektów ma być uruchomienie systemu „mission control” dla operacji dronowych. Ma on dostarczać szczegółowych danych na temat skuteczności załóg i przebiegu misji. Analogiczne rozwiązania mają objąć również artylerię.

– Musimy widzieć pełny obraz, aby uprościć i przyspieszyć proces podejmowania decyzji – podkreślił minister. Jego celem jest zwiększenie strat zadawanych Rosji do poziomu, który stanie się dla niej nie do utrzymania.

Co się zmieni w ukraińskiej armii? Sztuczna inteligencja i współpraca z sojusznikami

Fedorow zapowiedział także stworzenie systemu umożliwiającego sojusznikom Ukrainy trenowanie wojskowych modeli sztucznej inteligencji na danych bojowych zgromadzonych przez Kijów w trakcie niemal czteroletniej wojny.

We wtorek minister poinformował w mediach społecznościowych o uruchomieniu projektu „Dataroom” we współpracy z firmą Palantir. Jego celem jest rozwój narzędzi AI opartych na danych z pola walki, m.in. w celu skuteczniejszego przechwytywania rosyjskich dronów.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1427 dniu wojny

Foto: PAP

Od lutego 2022 r. Ukraina zebrała ogromne zasoby informacji – od szczegółowych statystyk bojowych po miliony godzin nagrań z dronów. Dane te są kluczowe dla trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. Fedorow już wcześniej określał je jako jeden z „atutów” Ukrainy w rozmowach z partnerami zagranicznymi.

Minister zapowiedział również głębszą integrację sojuszników w projekty obronne. Jego zespół korzysta z doradztwa m.in. amerykańskich ośrodków CSIS i RAND oraz brytyjskiego Royal United Services Institute.

Ukraiński odpowiednik drona Mavic od DJI

Fedorow poinformował także, że jeszcze w tym miesiącu Ukraina przetestuje własny odpowiednik popularnego chińskiego drona DJI Mavic, powszechnie wykorzystywanego przez obie strony konfliktu do rozpoznania.

Choć minister nie ujawnił producenta, zapowiedział, że nowa konstrukcja będzie wyposażona w porównywalną kamerę, ale zaoferuje dłuższy zasięg lotu.

Ukraina od dawna sygnalizuje ryzyka związane z uzależnieniem od chińskich technologii dronowych, zwłaszcza w kontekście zacieśniających się relacji Pekinu z Moskwą. – Będziemy mieć własnego Mavica – zapowiedział Fedorow.

