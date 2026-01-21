Z tego artykułu dowiesz się: Jakie cele przyświecają nowej reformie ukraińskiego wojska?

Jakie innowacje technologiczne planuje wdrożyć Ukraina w swojej armii?

W jaki sposób nowy system zarządzania operacjami ma zwiększyć efektywność dronów i artylerii?

Jakie znaczenie mają dane bojowe w kontekście współpracy Ukrainy z sojusznikami?

Jakie kroki podjęto w celu zmniejszenia zależności Ukrainy od chińskich dronów?

Jakie narzędzia sztucznej inteligencji są rozwijane w ramach projektu „Dataroom”?

Fedorow, dotychczasowy minister transformacji cyfrowej, objął stanowisko w zeszłym tygodniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył mu zadanie przyspieszenia innowacji technologicznych oraz wzmocnienia obrony Ukrainy – zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej.

Reforma Ministerstwa Obrony Ukrainy: rozliczanie dowódców i mierzenie wyników na froncie

W rozmowie z dziennikarzami Fedorow podkreślił, że pierwszym krokiem będzie reorganizacja zarządzania w resorcie obrony. – Jeśli ktoś nie wykazuje mierzalnych rezultatów, nie może pozostać w systemie – zapowiedział.

Jak dodał, jego zespół zebrał już szczegółowe dane dotyczące wydatków resortu, co pozwala wskazać obszary potencjalnych oszczędności w warunkach znacznej luki budżetowej. – Kluczowe jest to, że zaczęliśmy wszystko systematycznie liczyć – zaznaczył Fedorow, określając nowe podejście mianem „matematyki wojny”.