Jak po sprzedaży detalu zmniejszy się Citi Handlowy

Z kolei dla Citi Handlowego pozbycie się części detalicznej oznacza, przynajmniej w pierwszej fazie, skurczenie się biznesu. I tak, wartość aktywów spadnie o ok. 30 proc., do 54 mld zł, kredytów – o 24 proc., do 18,8 mld zł, a depozytów – o 38 proc., do 36,1 mld zł. Liczba pracowników spaść ma o ponad połowę, do ok. 1,2 tys. osób.

Jednocześnie władze banku podkreślały, że sprzedaż części detalicznej wcale nie oznacza ograniczenia działalności w Polsce. Wprost odwrotnie, Citi Handlowy widzi potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju, tyle że w segmencie bankowości instytucjonalnej, która już obecnie odpowiada za ponad 70 proc. przychodów.

– Citi Handlowy chce być numerem jeden dla przedsiębiorstw o międzynarodowych potrzebach i aspiracjach oraz bankiem finansującym kluczowe inwestycje w kraju, w tym te związane z obronnością czy transformacją energetyczną – przekonywała prezes Czetwertyńska.

Jaka cena za część detaliczną Citi Handlowego

Według danych udostępnionych przez Citi Handlowy, wartość transakcji to ok. 532 mln zł, na co składa się stały komponent ceny – 432 mln zł – oraz zmienny komponent ceny wynoszący do 100 mln zł (płatny zależnie od osiągniętych wyników w dniu zamknięcia transakcji).